Це унікальне житло в унікальному місці, пише Realtor.com. Архітектор вирішив звести будинок в Біґ-Сурі – малонаселеному районі Каліфорнії, де гірський хребет Санта-Люсія стрімко йде вгору від узбережжя Тихого океану.

Читайте також Мрія інтроверта: у Шотландії продають усамітнений будинок у гірській місцевості

Будинок з винних бочок розташований над пляжем

Цей сімейний будинок належить одному власникові вже понад 40 років, і він вперше на ринку. Житло розташоване над пляжем Пфайфер. Це частина приватного анклаву Пфайфер-Пойнт.

Від будинку до пляжу веде пішохідна стежка / Фото Realtor.com

Щоб збудувати маєток, архітектор використав дві величезні старі бочки для вина та з'єднав їх між собою. Вони становлять велику частину будинку.

Загальна площа двоповерхового житла становить 180 квадратних метрів. Усередині є три спальні, дві повні ванні кімнати, кухня та мансарда, яку можна використовувати як кабінет або спальню.

Затишні кімнати з панорамними вікнами / Фото Realtor.com

На сусідньому схилі пагорба, поруч із квітковим і городнім садом, стоїть гостьовий котедж. Він також збудований з винної бочки. Для гостей там облаштували спальню, кухню, терасу з обідньою зоною просто неба.

Унікальні будинки біля узбережжя океану продають за 3,7 мільйона доларів. Він розташований на "зеленій ділянці", на якій ростуть дуби та секвої.