Brae Cottage розташований на пагорбах Сазерленда. Поруч є невеликий струмок і дорога, яку вкрай рідко використовували, пише Oddity Central.

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Не будинок, а справжня мрія інтроверта

Котедж у традиційному стилі має дві спальні, вітальню, кухню та ванна кімнату, в яку надходить вода з природного джерела. Проте, згідно з оголошенням, будиночок наразі не придатний для проживання.

Окрім житла, на ділянці є ще дві господарські будівлі. Одна з них призначена для зберігання вугілля. Також майбутньому власникові перейде 2 акри землі.

Будинок справді віддалений / Фото Oddity Central

Найближче село розташоване за 6 миль (9,6 кілометра) звідти. Проте на фотознімках із дрона не видно жодних довколишніх поселень. Вартість нерухомості – 130 000 фунтів. Тут власник платить не так за будинок, як за можливість пожити якомога далі від людей. До того ж котедж потребує ремонту.

Котедж Brae розташований у приголомшливому місці, поруч зі струмком, відомим як Abhainn an r-Stratha Charnaig, що протікає через водоспад Торболл, і оточений приголомшливими краєвидами на пагорби Creag Dail na Meine і Beinn Domhnaill. Однак перш ніж ви купите цю відокремлену перлину, вам слід знати, що вона потребує ремонту, оскільки у своєму нинішньому стані "непридатна для життя",

– мовиться в оголошенні.

У будинку немає ні електрики, ні газу. Проте автор оголошення зазначив, що "надворі 21 століття, і життя в автономному режимі реальне". На його думку, така власність може стати "гідним проєктом для справжнього інтроверта".