Нещодавно пара поділилася відео з кадрами "до" і "після" капітального ремонту та оновлення присадибної ділянки. Глядачі були шоковані, бо зміни просто неймовірні. Вони не можуть повірити, що це молодь зробила сама.
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Неймовірний результат ремонту
Пару називали божевільною, тому що будинок був у справді занедбаному стані.
Ми купили найгірший будинок на вулиці. Всі називали нас божевільними. Виявилося, люди мали рацію. Ми з'їхали з глузду! Розібрали майже все – дошку за дошкою, цеглину за цеглиною, а потім взялися за відбудову. Це була важка праця – проводили тут нескінченні вихідні та вечори після роботи. Але нарешті бачимо світло в кінці тунелю й можемо сказати, що воно було того варте!
– розповіла авторка відео.
На відео видно, як пара розбирає будинок, виносячи будівельне сміття. А тоді штукатурить стіни та фарбує стелю. Роботи справді багато, адже будинок величезний.
Зараз триває фінальний етап реконструкції. Слідкуйте за нами, щоб побачити, як ми закінчимо ремонт найгіршого будинку на вулиці й зробимо його затишним сімейним гніздечком. Запрошуємо всіх на екскурсію,
– додає жінка.
Далі молодь показує свою нову кухню, яка наче постала з нічого. Це відео швидко завірусилося в мережі, зібравши 20 мільйонів переглядів.
Як пара самостійно робить капітальний ремонт занедбаного житла: відео
Що пишуть користувачі
Досвід пари надихнув багатьох людей. Своє захоплення вони висловлювали в коментарях:
- Я пишаюся вами, друзі. Сподіваюся, що будинок буде таким, яким ви його уявляли;
- Тепер це найкрасивіший будинок на вулиці;
- Буквально ніколи так не пишався незнайомцями.
Закохані надалі ділитимуться процесом і результатом ремонту. За їхньою сторінкою в тіктоці вже стежать слідкує 150 тисяч користувачів.