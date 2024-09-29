Нещодавно пара поділилася відео з кадрами "до" і "після" капітального ремонту та оновлення присадибної ділянки. Глядачі були шоковані, бо зміни просто неймовірні. Вони не можуть повірити, що це молодь зробила сама.

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Неймовірний результат ремонту

Пару називали божевільною, тому що будинок був у справді занедбаному стані.

Ми купили найгірший будинок на вулиці. Всі називали нас божевільними. Виявилося, люди мали рацію. Ми з'їхали з глузду! Розібрали майже все – дошку за дошкою, цеглину за цеглиною, а потім взялися за відбудову. Це була важка праця – проводили тут нескінченні вихідні та вечори після роботи. Але нарешті бачимо світло в кінці тунелю й можемо сказати, що воно було того варте!

– розповіла авторка відео.

На відео видно, як пара розбирає будинок, виносячи будівельне сміття. А тоді штукатурить стіни та фарбує стелю. Роботи справді багато, адже будинок величезний.

Зараз триває фінальний етап реконструкції. Слідкуйте за нами, щоб побачити, як ми закінчимо ремонт найгіршого будинку на вулиці й зробимо його затишним сімейним гніздечком. Запрошуємо всіх на екскурсію,

– додає жінка.

Далі молодь показує свою нову кухню, яка наче постала з нічого. Це відео швидко завірусилося в мережі, зібравши 20 мільйонів переглядів.

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Що пишуть користувачі

Досвід пари надихнув багатьох людей. Своє захоплення вони висловлювали в коментарях:

Я пишаюся вами, друзі. Сподіваюся, що будинок буде таким, яким ви його уявляли;

Тепер це найкрасивіший будинок на вулиці ;

; Буквально ніколи так не пишався незнайомцями.

Закохані надалі ділитимуться процесом і результатом ремонту. За їхньою сторінкою в тіктоці вже стежать слідкує 150 тисяч користувачів.