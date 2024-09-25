Замміти є власниками не лише будинку, а й земельної ділянки площею 20 тисяч квадратних метрів. Їм навіть належить під'їзна дорога, пише Lad Bible.

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Чому сім'я відмовилася продавати будинок, і звідки взялися нові

Діана Замміт розповіла, що колись кожен будинок у цьому районі був "унікальним".

Раніше це були сільськогосподарські угіддя, всіяні маленькими будинками й котеджами з червоної цегли. Кожен будинок був унікальним, і тут було так багато місця – але тепер цього немає,

– поділилася жінка.

Сім'я вирішила продати свій будинок у 2015 році. Тоді його вартість становила близько 900 тисяч австралійських доларів. Житло пробуло на ринку лише сім днів, але безрезультатно. Наступного року сімʼя знову спробувала продати будинок, але раптово передумала.

Річ у тім, що забудовники зацікавилися їхньою земельною ділянкою. Подейкують, що їм запропонували дуже високу ціну за землю. Адже на ділянці може розташовуватися до 50 будинків, кожен з яких оцінять в 1 мільйон доларів.

Як живуть сусіди

Будинки розташовані надто близько один до одного / Фото Lad Bible

Я дуже рада, що вони відмовилися від продажу – це означає, що в нас є глухий кут, що набагато безпечніше для наших дітей, а їхня велика галявина поруч із нами створює відчуття, що в нас багато місця,

– сказала сусідка.

Та не всім мешканцям ділянки пощастило. Більшість будинків стоять так близько один до одного, що в них немає навіть клаптика подвір'я.