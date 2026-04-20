Що таке дворівнева квартира та чому вона цікавить покупців?

Як пишуть Новини.LIVE, Дворівнева квартира – це житло з двома рівнями, які з'єднані внутрішніми сходами.

Попит на таке житло зростає через бажання покупців отримати більше приватності, особливо коли більшість мешканців працює вдома.

Вертикальне планування дозволяє розділити простір: на першому рівні облаштовують кухню та вітальню, а на другому – спальні чи робочі кімнати.

Крім того, забудовники пропонують різні формати дворівневого житла. Це можуть бути як класичні квартири у багатоповерхівках, так і пентхауси або рішення, близькі до формату будинку, як-от дуплекси чи таунхауси.

Які переваги такого житла?

Головна перевага – відчуття простору. Високі стелі та відкриті зони додають більше світла й повітря, тому навіть квартира середньої площі виглядає більшою.

Серед ключових переваг в АН "The Capital" називають:

поділ на приватні та спільні зони;

більше можливостей для дизайну;

кращі краєвиди з верхніх поверхів;

менше шуму через відсутність сусідів зверху.

Також важливу роль відіграє освітлення. Через висоту приміщень і великі вікна у квартирі зазвичай більше природного світла, що впливає на загальне відчуття комфорту.

Які недоліки дворівневої квартири?

Разом із перевагами зростають витрати. Ремонт обходиться дорожче через висоту стін і складніше планування, що потребує більше матеріалів і роботи. Це один із факторів, який часто недооцінюють перед купівлею.

У повсякденному житті виникають й технічні нюанси. Тепле повітря підіймається вгору, тому на різних рівнях температура може відрізнятися. Щоб уникнути дискомфорту, доводиться додатково продумувати вентиляцію та кондиціювання.

Ще один момент стосується звуку. У відкритому просторі він швидше поширюється, тому без додаткової ізоляції це може впливати на комфорт мешканців.

Окремо варто врахувати сходи. Вони створюють фізичне навантаження у побуті, а для дітей і літніх людей можуть бути незручними й навіть небезпечними.

