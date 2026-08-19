Які ризики виникають під час купівлі квартири за довіреністю

Продаж нерухомості через представника є законним, однак така угода потребує додаткової перевірки, розповіла керівник ЮК "Prima Leader Group" адвокат Діна Дрижакова у коментарі 24 Каналу.

Власник міг скасувати довіреність ще до підписання договору. Або коли представник має обмежені права, але виходить за їхні межі. Наприклад, довіреність може дозволяти продати квартиру, але не отримувати за неї гроші.

Не можна виключати й підробку документів. Тому наявність довіреності сама по собі ще не підтверджує, що представник справді може укладати угоду від імені власника.

Якщо довіреність посвідчило посольство або консульство України за кордоном, її вносять до українського Єдиного реєстру довіреностей. Натомість для документів від місцевих іноземних нотаріусів немає єдиного міжнародного реєстру, через який можна було б перевірити, чи не скасував власник свої повноваження.

Як покупцю убезпечити себе під час угоди

Нотаріус Наталія Манойло радить перевіряти документи та повноваження представника ще до підписання договору.

Покупцю варто попросити оригінал нотаріально посвідченої довіреності та перевірити дату її видачі, строк дії й конкретні права представника. Важливо з'ясувати, чи може він продавати саме цю квартиру, підписувати договір і отримувати кошти. Чинність документа також можна перевірити через Єдиний реєстр довіреностей, якщо він внесений до нього.

Окремо потрібно звірити паспорт і РНОКПП представника. За можливості варто зв'язатися і з самим власником – особисто або дистанційно – та переконатися, що він знає про продаж квартири й погоджується на нього. Закон цього не вимагає, однак така перевірка допомагає знизити ризик шахрайства або подальших спорів.

Якщо довіреність посвідчив місцевий нотаріус за кордоном, слід перевірити, чи потрібні для неї апостиль або легалізація, а також належно засвідчений переклад.

Великі суми не варто передавати готівкою лише під розписку. Порядок і момент передачі грошей краще чітко зафіксувати в договорі, а підтвердження оплати та інші документи після угоди зберегти.

Що перевірити перед купівлею квартири на вторинному ринку

Навіть чинна довіреність не означає, що з квартирою немає юридичних проблем, тому покупцю варто перевірити документи на житло.

Нагадаємо, потрібно перевірити дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: чи немає арешту, заборони на відчуження, іпотеки або інших обтяжень. Також варто перевірити технічний паспорт і відповідність фактичних характеристик квартири документам. Передавати гроші та підписувати договір варто лише після перевірки квартири й документів.