Як виграти квартиру за лимони в Monobank?
У "лимонній лихоманці" користувачі мали змогу виграти 1 мільйон гривень та авто, проте призовий фонд поповнився, повідомляє 24 Канал з посиланням на співзасновника Monobank Олега Гороховського.
Ще одним призом стала квартира під Києвом.
Фонд Inzhur REIT додають квартирний лимон Квартиру з ремонтом у новому ЖК Оптимісто,
– повідомив Гороховський.
Це комплекс у селі Гатне за 1,5 кілометра від Києва (поблизу метро "Теремки"). Тому за лимони можна виграти 1-кімнатну квартиру на 35 квадратних метрів, повністю мебльовану і з технікою. Її ринкова ціна – 83 000 доларів.
Квартира, яку можна виграти за лимони / фото Олега Гороховського
Що за лимони в Monobank і де їх шукати?
16 жовтня monobank запустив особливий розіграш, повідомляє 24 Канал.
Для участі у спеціальних розіграшах потрібно знайти лимони у мобільному застосунку monobank. Вочевидь, до цієї події готувалися і співзасновник банку навіть назвав святковий розіграш "шабашем".
Одразу попереджаю, якщо ви це почнете, ви вже не зможете зупинитися. Мені встановили це для тестування тиждень тому, і я ненавиджу того, хто це зробив,
– написав Гороховський.
З нагоди 10 мільйонів клієнтів у мобільному застосунку з'явилися загадкові лимони. В ідеалі їх 50, проте, як натякає Гороховський, є ще міфічний 51-й лимон.
Українці масово почали шукати ті лимони. Навантаження на мобільний застосунок monobank стало настільки високим, що почалися перебої. Однак все полагодили й люди продовжують шукати лимони й ділитися результатами у мережі.
Які були попередні призи за лимони від Monobank?
Михайло Михайлик виграв автомобіль BMW, знайшовши "автолимон" у мобільному застосунку monobank. Автолимон був захований у monoмаркеті і був доступний тим, хто там придбав розумну розетку.
20 жовтня серед тих, хто знайшов 10 лимонів розіграють 100 iPhone 17. А серед власників дитячих карток, окрім ґаджетів ще розіграють 1 000 банок шоколадних монет.
16 жовтня monobank зіткнувся з багатогодинними проблемами в роботі через акцію з віртуальними лимонами, яка викликала рекордне навантаження на сервери. На 17 жовтня ситуація стабілізувалася, і робота застосунка покращилася, хоча поодинокі скарги від шукачів лимонів на збої все ще залишаються.