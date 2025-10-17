Як виграти квартиру за лимони в Monobank?

У "лимонній лихоманці" користувачі мали змогу виграти 1 мільйон гривень та авто, проте призовий фонд поповнився, повідомляє 24 Канал з посиланням на співзасновника Monobank Олега Гороховського.

Ще одним призом стала квартира під Києвом.

Фонд Inzhur REIT додають квартирний лимон Квартиру з ремонтом у новому ЖК Оптимісто,

– повідомив Гороховський.

Це комплекс у селі Гатне за 1,5 кілометра від Києва (поблизу метро "Теремки"). Тому за лимони можна виграти 1-кімнатну квартиру на 35 квадратних метрів, повністю мебльовану і з технікою. Її ринкова ціна – 83 000 доларів.

Квартира, яку можна виграти за лимони / фото Олега Гороховського

Що за лимони в Monobank і де їх шукати?

16 жовтня monobank запустив особливий розіграш, повідомляє 24 Канал.

Для участі у спеціальних розіграшах потрібно знайти лимони у мобільному застосунку monobank. Вочевидь, до цієї події готувалися і співзасновник банку навіть назвав святковий розіграш "шабашем".

Одразу попереджаю, якщо ви це почнете, ви вже не зможете зупинитися. Мені встановили це для тестування тиждень тому, і я ненавиджу того, хто це зробив,

– написав Гороховський.

З нагоди 10 мільйонів клієнтів у мобільному застосунку з'явилися загадкові лимони. В ідеалі їх 50, проте, як натякає Гороховський, є ще міфічний 51-й лимон.

Українці масово почали шукати ті лимони. Навантаження на мобільний застосунок monobank стало настільки високим, що почалися перебої. Однак все полагодили й люди продовжують шукати лимони й ділитися результатами у мережі.

Які були попередні призи за лимони від Monobank?