Ринок у серпні сколихнули ракетні обстріли, що спричинили перебої зі світлом. Це основний фактор, що вплинув на різке падіння попиту на ринку новобудов. Про це розповіла Маріанна Бігунець, директорка з продажів відомої будівельної компанії в Ужгороді, передає Нерухомість 24.

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Люди відкладають купівлю житла

"Перебої з енергопостачанням на деякий час негативно впливають на настрої громадян: потенційні покупці надто чутливі до змін, до дискомфорту, тому змушені ситуативно, на певний час відтермінувати придбання житла", – каже Маріанна Бігунець.

Останнім часом вимкнення світла скасовують, тому рівень попиту покращився. У середині вересня він складає 80 – 85%.

Фахівчиня вважає, що частина покупців сконцентрується на якісних житлових комплексах найближчим часом. Купувати будуть помешкання з високим ступенем готовності в безпечніших районах, зокрема на Закарпатті, Львівщині, Буковині, Івано-Франківщині, Волині, а також у Києві та Київському регіоні.

Що буде з попитом восени

Цієї осені на первинному ринку житла навряд чи можливе суттєве зростання попиту. Економічна ситуація є досить напруженою, адже саме на осінь прогнозують інфляційний пік, пов'язаний зі зростанням цін на електроенергію та змінами в акцизах на пальне.

Можливі знову ж таки перебої з енергопостачанням, що суттєво гальмують бізнес, в тому числі й будівельний. Зокрема, зростає собівартість будівництва та збільшуються ризики для покупців.

За прогнозами Бігунець, попри зростання цін на послуги, на первинці підвищення буде несуттєвим. Вартість може зрости на 3 – 5% і лише на об'єкти готовністю від 60%, що розташовані в безпечніших регіонах.