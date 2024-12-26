Нещодавно жінка провела екскурсію своїм новим помешканням та поділилась відчуттями на сторінці у тіктоці, розповідає 24 Канал.

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Який вигляд має будиночок у саду

Пенні Вілбі переїхала у свій дім три тижні тому. Жінка зізнається, що дуже щаслива, що тепер має власний простір.

Я живу в крихітній хатинці посеред саду поблизу батьківського будинку. Це звучить трохи заплутано, тому проведу для вас екскурсію,

– каже вона, показуючи житло.

Спершу жінка продемонструвала кухню – барну стійку з невеликим холодильником, чайником, мікрохвильовою піччю та фритюрницею. Британка зауважила, що це одна з її улюблених частин будиночка.

Після цього господарка дому перейшла до ванної, яка оздоблена великою бежевою плиткою з ефектом мармуру. У кімнаті також є сучасна раковина, унітаз та душова кабіна з лійкою у вигляді водоспаду.

Завершила огляд будинку Пенні, показавши спальню з двоспальним ліжком, великим телевізором, місткою шафою та столиком для макіяжу.

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Як на помешкання реагують у мережі

Ролик жінки став вірусним у мережі. Його вже переглянули понад 450 тисяч разів. Відео має майже 27 тисяч вподобайок. Користувачі мережі активно коментують відео про затишне житло з усіма вигодами. Вони пишуть, як їм сподобалася ідея та як хочуть повторити щось схоже.

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