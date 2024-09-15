Хлоя каже, що, повернувшись додому, вона побачила майстрів, які працюють на її кухні. За словами дівчини, вона нічого не замовляла, а така помилка сталася не вперше.

Зверніть увагу У ньому є все: пара зробила з покинутого фургона будинок на колесах

"Робітники знову прийшли не в той будинок"

Дівчина опублікувала фото з оновленням кухні в соцмережах. "Чому це триває? Робітники знову прийшли не в той будинок", – написала Хлоя.

У її домі було чотири будівельники, які встигли замінити дерев'яні стільниці.

Схоже, у мене тепер граніт. Вони вручили мені рахунок, який я вам не покажу, і я за нього заплатила. Мені це подобається, ура! Люблю помилки,

– поділилася дівчина.



Майстри працюють на кухні / Скриншот відео

Користувачам соцмереж реакція здалася підробною. Вони припустили, що майстри не змогли б зробити ремонт через відмінності в плануванні різних будинків.

Там, де я живу, усі будинки схожі, у всіх однакове планування. Я ходила за продуктами й не замикала своїх дверей. Я живу в маленькому містечку, що межує з Детройтом, і там дуже безпечно,

– відповіла авторка допису.

Дехто з користувачів все ж залишився при своїй думці: "Я займаюся встановленням кухонь і можу підтвердити, що такого не буває». За словами чоловіка, робітники не можуть просто прийти в чийсь будинок і почати ремонт за відсутності господаря.