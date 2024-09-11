Над переоблаштуванням фургона Peugeot Boxer 2014 року випуску пара працювала рік. Через те, що закохані використовували багато вторинних матеріалів і робили все самі, вони витратили тільки 4 тисячі фунтів.

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Як пара облаштувала дім на колесах

Британці живуть на фермі недалеко від Горшема в Англії. Там є майданчик, розрахований на чотири автомобілі. Оренда коштує 500 фунтів стерлінгів на місяць.

Цікаво, що це більш ніж у 100 разів менше за середню вартість житла в цьому районі (432 тисячі фунтів).

Я добре заробляю і можу дозволити собі власну квартиру, але мені доведеться працювати п'ять-шість днів на тиждень по вісім-десять годин на день, щоб просто прожити. Я вважаю, що це не спосіб життя, а провал,

– поділився Кай.

Гайді каже, що має ідентичний робочий графік, і думка про постійні обмеження заради купівлі житла її лякає.

Я б воліла насолоджуватися якістю життя і не мати таких проблем. А не віддавати свою душу за будинок або кімнату,

– додала дівчина.



Дім на колесах / Фото Media Exposure

Фургон, який Кай переобладнав уже втретє, спочатку обійшовся в 9 500 фунтів стерлінгів. Зараз там є все: від електрики і сантехніки до кухні та спальні. Чоловік облаштував навіть душ і туалет.

На даху встановлено сонячні батареї, тож дім на колесах не залежить від електрики.