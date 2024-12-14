Неймовірна нерухомість площею 2787 квадратних метрів розташована в штаті Іллінойс. Її вирішили продати за колосальні 22 мільйони доларів, розповідає 24 Канал, посилаючись на Realtor.com.

Зверніть увагу На вигляд це звичайний будинок, але його інтер'єр шокує всіх

Найдорожчий будинок штату Іллінойс

Маєток розташований за 70,8 кілометра від центру Чикаго. Точна локація – чарівне село Баррінгтон-Гіллз.

Всередині у будинку є 8 спалень, 10 повноцінних ванних кімнат, 4 напівванни, винний льох, більярдна, кінотеатр, масажний кабінет, ігрова кімната, тренажерний зал і гостьовий люкс із двома спальнями.

Обіди можна легко влаштувати в їдальні, яка має три суміжні комори дворецького.

Просторі кімнати з вишуканим інтер'єром / Фото RVHT Studios

У закритому тренажерному залі є повноцінний баскетбольний майданчик, а також сітки для волейболу. На території також є відкритий басейн і будиночок для відпочинку.

Агенти кажуть, що попри вражаючі розміри, будинок зберігає відчуття комфорту та затишку. Рівних у цьому регіоні йому немає.

Про все подбали теперішні власники

Власники купили це житло у 2010 році. Раніше воно було далеко не таким розкішним, тому стан і вигляд нерухомості є заслугою господарів.

Цей дім побудований поза модою та поза часом. Це не те, що потребує оновлень. Якість є, оздоблення поза часом. Вони нічого не пропустили. Вони вклали все,

– каже агент про роботу власників.

Майже всі потенційні покупці тяжіють до землі, на якій розташований маєток. Це дуже велика територія, яку в районі Чикаго отримати справді важко, кажуть агенти.