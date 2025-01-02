Село неофіційно називають найсмердючішим у Британії. Джерелом неприємного запаху є сміттєзвалище, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Daily Star.

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Як люди живуть у "найсмердючішому селі"

Протягом 10 років на сміттєзвалище надходить понад 1000 скарг. Місцеві не можуть впоратися зі смородом від "тухлих яєць" та "брудних підгузків".

Це питання підняли знову, адже під час зимових свят сморід став "гіршим, ніж будь-коли".

Я вийшла на ґанок і подумала, що мій чоловік залишив пакети з екскрементами для собак. Здається, нікого не хвилює, що нам від цього стає погано,

– розповіла 57-річна Дон Бут.

Деякі жителі хворіють через сморід. Він настільки їдкий, що обпалює задню стінку горла. Люди страждають від головного болю, нападів астми, стресу, занепокоєння та безсоння.

Один мешканець каже, що він опинився у пастці в себе вдома. Чоловік не може просто вийти на вулицю.

Сморід зі сміттєзвалища посилився / Фото The Daily Star

Проблему начебто намагаються вирішити

Агентство з охорони навколишнього середовища винесло повідомлення про закриття сміттєзвалища 29 листопада. Однак місцеві кажуть, що це не допомогло.

Існує думка, що сморід помилився зі збільшенням кількості туманів, які затримують сірководень ближче до землі. А це якраз та хімічна речовина, що викликає неприємні запахи.

За чотири роки в селі провели понад 180 перевірок. Там виявили ризик "значного довгострокового забруднення". Тим часом власники звалища оскаржують рішення про закриття, мовляв, воно "має користь".