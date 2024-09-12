Хмарочос назвали Бурдж Азізі. Там працюватиме 7-зірковий готель, ресторани, а також найвищий у світі нічний клуб. До того всі охочі зможуть придбати там елітну нерухомість.
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Новий хмарочос встановить низку рекордів
Майбутній хмарочос у Дубаї / Візуалізація Azizi Developments
Наші інвестиції в Бурдж Азізі, що перевищують 1,6 мільярда доларів, є чимось більшим, ніж створення культової споруди. Це зобов'язання підняти горизонт Дубая на нові, безпрецедентні висоти. У вежі розташовуватимуться розкішні резиденції, унікальний вертикальний торговельний центр, найвищий у світі оглядовий майданчик, а також безліч ресторанів та інших розважальних закладів,
– розповідає Мірвайс Азізі, засновник і голова Azizi Developments.
Попри те, що Бурдж Азізі буде другим за висотою хмарочосом у світі, він встановить низку світових рекордів:
- найвищий готельний хол у світі (11-й поверх);
- найвищий нічний клуб (126-й поверх);
- найвищий оглядовий майданчик (130-й поверх);
- найвищий ресторан у Дубаї (122-й поверх);
- найвищий готельний номер у Дубаї (118-й поверх).
Продаж нерухомості стартує в лютому 2025 року, хоча ціни ще не оприлюднили.
Який хмарочос є найвийщим у світі
Наразі найвищим у світі хмарочосом залишається Бурдж Халіфа в Дубаї. Це вежа на 163 поверхи висотою 828 метрів. Будівлю назвали на честь колишнього президента ОАЕ шейха Халіфи. Там облаштовані житлові квартири, офіси, спортзали та ресторани.
Цікаво, що верхівку будівлі можна побачити з відстані 95 кілометрів, а на миття усіх вікон треба витратити майже три місяці.