Хмарочос назвали Бурдж Азізі. Там працюватиме 7-зірковий готель, ресторани, а також найвищий у світі нічний клуб. До того всі охочі зможуть придбати там елітну нерухомість.

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Новий хмарочос встановить низку рекордів



Майбутній хмарочос у Дубаї / Візуалізація Azizi Developments

Наші інвестиції в Бурдж Азізі, що перевищують 1,6 мільярда доларів, є чимось більшим, ніж створення культової споруди. Це зобов'язання підняти горизонт Дубая на нові, безпрецедентні висоти. У вежі розташовуватимуться розкішні резиденції, унікальний вертикальний торговельний центр, найвищий у світі оглядовий майданчик, а також безліч ресторанів та інших розважальних закладів,

– розповідає Мірвайс Азізі, засновник і голова Azizi Developments.

Попри те, що Бурдж Азізі буде другим за висотою хмарочосом у світі, він встановить низку світових рекордів:

найвищий готельний хол у світі (11-й поверх);

найвищий нічний клуб (126-й поверх);

найвищий оглядовий майданчик (130-й поверх);

найвищий ресторан у Дубаї (122-й поверх);

найвищий готельний номер у Дубаї (118-й поверх).

Продаж нерухомості стартує в лютому 2025 року, хоча ціни ще не оприлюднили.