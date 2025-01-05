Відео зі знахідками вони опублікували на своїй сторінці у тіктоці, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Пара купила старий будинок наосліп: що шокувало їх, коли вони зазирнули всередину

Будинок зі сюрпризом на горищі

Міка Грайс та її чоловік купили будинок у Сток-он-Тренті, що в Англії, у жовтні 2024 року. Однак перед купівлею нерухомості вони не оглянули горище. Нещодавно пара піднялася туди й знайшла дещо цікаве.

У ролику жінка показує дивовижну кількість речей, які зберігали на горищі попередні власники. Там є меблі, заповнені чорні мішки для сміття, а також дитячі іграшки.

Дружнє нагадування: завжди перевіряйте горище перед тим, як купувати будинок,

– радить британка в описі до відео.

Грайс зазначила, що її двоюрідний брат, який є професійним електриком, прийшов до неї, аби допомогти з ремонтом. Саме він першим виявив, що горище захаращене купою непотребу.

"Мій тато і його друг витратили цілий день на те, аби звільнити приміщення й відсортувати всі речі", – поділилася жінка в інтерв'ю журналістам.

Вона заявляє, що була шокованою від побаченого. Однак додає, що мала підозри, зважаючи на загальний стан будинку і на час, який знадобився рієлторам, аби його продати.



На горищі пара знайшла багато непотребу / Скриншот з відео

Як реагують користувачі мережі

Відео вже зібрало майже 150 тисяч переглядів, а також багато коментарів і вподобайок. Користувачі тіктоку активно ділилися своєю реакцією на знахідку, а також власними схожими історіями. Ось що вони писали:

Мій друг знайшов приблизно 12 500 доларів у сумці на горищі після купівлі будинку. Попередній власник прийшов за грошима через місяць.

Минулого тижня моя мама прокинулася посеред ночі й сказала: "Ми не звільнили дідусеве горище, коли продавали будинок". А це було ще у 2002 році.

Перевірив своє горище після того, як отримав ключі. Щойно ми стягнули люк, випав камінь, і там було написано, що заходити заборонено.

Який вигляд мало горище будинку: дивіться відео



