Поселення з'явилося під час шахтарського бумтауну кінця XIX століття в США, повідомляє Daily Star. Його заснували в 1859 році після того, як старатель, на прізвище Боді, знайшов там золото.

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Колись це було галасливе шахтарське містечко

Час розквіту Боді припадає на кінець 1870-х – початок 1880-х років. У цей період населення становило близько 10 000 осіб. У місцевих було все: школа, церква, банк, бар, магазини й навіть власний китайський квартал.

Люди їхали туди, сподіваючись отримати вигоду за знайдене золото. Це і стало причиною стрімкого розвитку поселення. У Боді збудували залізницю, організували добровільні пожежні команди та профспілку шахтарів і механіків.

На жаль, за роки свого існування місто стало відомим через низку вбивств і перестрілок, адже барів і салунів там було безліч.

Довідка. Салун – кімната при пабі, в якій за вищу вхідну плату влаштовували танці, співи, грали драматичні та комедійні вистави тощо.

Що відомо про занепад Боді



"Застигле в часі" містечко Каліфорнії / Фото Universal Images Group

Занепад Боді почався в кінці 1880-х років, коли видобуток корисних копалин сповільнився, а золото стало вичерпуватися. Шахтарі змушені були виїжджати, щоб шукати цінні метали в інших містах. А потім, на початку XX століття, місто остаточно занепало через серію пожеж.

Тепер Боді відвідують тільки з туристичною метою, а штат Каліфорнія оголосив його державним історичним парком. Містечко підтримують у стані "затриманого розпаду", тобто будівлі не відновлюють, але й не дають їм зруйнуватися.

У деяких будинках досі збереглися меблі та артефакти, що дають уявлення про колишнє життя в галасливому шахтарському містечку.

Боді відвідують приблизно 200 000 осіб кожного року. Ті, хто наважився побувати в місті, розповідають моторошні історії. Мовляв, є туристи, які бачили примарні фігури, зокрема привид жінки в будинку на Грін-стріт.