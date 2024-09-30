Фанати трилерів чи жахів скажуть точно, що секретний прохід, кімната або замкнений сейф не віщують нічого доброго. А особливо якщо цей сейф розміром з шафу, пише Unilad.

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Що було у сейфі

Тіффані з Лос-Анджелеса розповіла, що купила будинок з партнером на аукціоні. Можна припустити, що це житло не в найкращому стані. Не дивно, що згодом нові власники натрапили на старий величезний сейф.

Дівчина одразу захотіла відчинити його, але всі спроби зламати сховок різними інструментами були невдалі. Тоді американка вирішила найняти підрядника, щоб той просвердлив сейф.

Як тільки майстер впорався із завданням, Тіффані викликала поліцію. Вона відчувала, що побачене може її дуже налякати. Так і сталося.

Як пара добралася до величезного сейфа: дивіться відео

Ми знайшли кілька сімейних реліквій, наприклад, обручку, купу фотографій, які безумовно можна було використати для шантажу. Купа рідкісних купюр і старих монет, які, ймовірно, коштують більше, ніж Біркін, і навіть кинджал часів Другої світової війни, який був для "поганих хлопців". Але, чесно кажучи, найбожевільніша річ, яку ми знайшли, мені навіть не дозволено вам розповідати, тому що нам довелося залучити поліцію,

– розповіла американка.

Про свою знахідку дівчина зняла відео та поділилася ним у тіктоці. На ньому можна побачити багато старих фото на цінних монет.