Хоч ремонт вдалося завершити швидко, пошук самого будинку був тривалим процесом. Перша угода виявилася неуспішною, пише 24 Канал, посилаючись на The Mirror.
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Бюджетний варіант знайшли на аукціоні
Гелена та її наречений Енді вперше придбали нерухомість у 2020 році. Це був триспальний будинок за 116 тисяч фунтів. Проте через зростання цін на ринку пара почала шукати інше житло.
Задній двір / Фото RightMove
Наступним і, як виявилося останнім, був двоспальний будинок у Болтоні. Його пара купила на аукціоні за 120 тисяч фунтів. Наречені одразу почали капітальний ремонт. І результат не забарився – будинок годі було впізнати.
Скільки коштував ремонт
Ремонт передбачав повну реконструкцію, розширення житла за допомогою прибудови, встановлення мансардних вікон і модернізацію всіх приміщень.
Кухня після ремонту / Фото RightMove
Гелена поділилася, що на всі роботи було виділено 50 тисяч фунтів. А склалося так, що на повну реконструкцію витратили тільки 29 тисяч фунтів.
Ми пишаємося тим, чого досягли. Дім став не тільки сучасним, а й затишним, з елементами індивідуальності,
– поділилася Гелена.
Спальня після ремонту / Фото RightMove
Пара багато економила, відмовившись від дорогих меблів чи дизайнерських рішень, але результат від цього не гірший.