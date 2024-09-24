Подружжя купило будинок із п'ятьма спальнями в жовтні 2022 року. Він коштував 495 тисяч фунтів, але ще потребував вкладень, пише The Miror.

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Жили в новобудові, а переїхали у вікторіанський будинок

Коли жінка побачила оголошення про продаж старого будинку, то дуже захотіла оглянути його. Британка одразу зрозуміла, що це те місце, куди б вона хотіла переїхати. Хоча саме в той час їхня сім'я жила в новобудові, що дуже подобалося Крісу.

"Щойно ми увійшли в будинок, я зрозуміла, що хочу його. Він належав колишньому власнику 30 років, але він ніколи в ньому не жив, але за ці роки він залатав його до хорошого рівня. Хоча роботи було ще багато. Мій чоловік сказав, що ми з'їхали з глузду, раз хочемо почати все спочатку, але я справді цього хотіла", – розповіла жінка.

Оновлений інтер'єр / Фото Sean Hansford

Таємна кімната

У будинку 1877 року є пʼять звичайних кімнат і одна потаємна. Приховане приміщення подружжя знайшло під час ремонту.

Нагорі в одній із кімнат була невелика шафа, але коли ми постукали по стіні, то виявилося, що за нею щось є,

– розповіла Бекі.

Кріс пробив її молотком, а там була ціла кімната. Там вони зробили велику ванну.

Також недавно подружжя перетворило свій підвал на танцювальну кімнату для дітей. Пара облаштувала навіть кінозал і бар.

Попри ці оновлення, багато оригінальних деталей в інтерʼєрі залишилося без змін. Як каже британка, вона хотіла "зберегти характер будинку і зробити його не сучасним, а традиційним і позачасовим".