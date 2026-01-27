Скільки коштує квартира в новобудові Одеси?

Про актуальні ціни на житло в Одесі йдеться на ресурсі ЛУН.

Середня ціна за квадратний метр на первинці Одеси становить 1 080 доларів. За статистикою попередніх 6 місяців йдеться про зниження вартості на 1,82% та про обмежений попит, що спричинений війною.

В економкласі середня ціна квадратного метра обійдеться в 30 тисяч гривень, що на 10% менше порівняно з 2025 роком. На комфорт-рівні треба заплатити 38 тисяч гривень за квадратний метр, що на 10% дорожче ніж торік. А щодо бізнес-класу фіксується зростання вартості на 21%. Тобто за кожний квадратний метр треба заплатити 49 тисяч гривень.

Найдорожчим в Одесі є Приморський район, де метр квадратний обійдеться в 64 900 гривень. Далі – Київський район із 42 400. Пересипський і Хаджибейський райони з вартістю за квадратний метр 34 300 гривень та 32 500 гривень відповідно закривають рейтинг.

Скільки коштує квартира на вторинці?

Попри обмежений попит за останні півроку 1-кімнатні та 2-кімнатні квартири в Одесі додали в ціні 3% у доларах. Проте багато залежить від району розташування та кількості кімнат в оселі.

Середні ціни на однокімнатні квартири:

Приморський район – 60 тисяч доларів;

Київський район – 46 тисяч доларів;

Хаджибейський район – 32 тисячі доларів;

Пересипський район – 31 тисяча доларів.

Середні ціни на двокімнатні квартири:

Приморський район – 83 тисячі доларів;

Київський район – 65,4 тисячі доларів;

Хаджибейський район – 45 тисяч доларів;

Пересипський район – 45 тисяч доларів.

Середні ціни на трикімнатні квартири:

Приморський район – 130 тисяч доларів;

Київський район – 76,5 тисячі доларів;

Хаджибейський район – 59 тисяч доларів;

Пересипський район – 52 тисячі доларів.

Тож, найдорожче житло на вторинці можна придбати у Приморському районі, а найдешевше – у Пересипському. Також Хаджибейський та Пересипський райони суттєвої різниці у вартості квартир не мають.

Відповідно до даних OLX Нерухомість середня ціна вторинної нерухомості в Одесі складає 12 тисяч доларів. Найдорожчі квартири можна придбати в середньому за 1,4 мільйона доларів.

Які ціни на вторинному ринку по Україні та на якому місці Одеса?

У 2026 році ринок вторинного житла показує значну різницю між регіонами України. Найбільше коштують квартири в Києві, Львові, Ужгороді. Щодо Одеси – займає середні позиції. Квартира обійдеться від 46 до 87 тисяч доларів залежно від кількості кімнат та метрів квадратних.