Будинок первинно належав родині Галлетів, тому отримав назву на честь їхнього прізвища. Про це пише 24 Канал, посилаючись на видання "Львів. Архітектура модернізму".

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Який вигляд має оригінальна квартира

У квартирі особливе анфіладне планування. Усі кімнати спроєктовані навколо холу-гардеробу. На кухні з особливих деталей збереглися котел і керамічний умивальник.

Ванна також майже не змінилася за сто років. Котел для підігріву води висить недоторканим. Сантехніка також оригінальна. Однак найбільша особливість кімнати – своєрідне джакузі, до якого треба спускатись східцями з хромованими поручнями.

Це лише в мене така красива квартира. Інші в цьому будинку не такі багаті. Хоча кожен поверх має п’ятикімнатне помешкання. Ми одразу зрозуміли, коли сюди поселились, що це була квартира власників будинку (подружжя Галлетів – 24 Канал). Згодом, я це дізналась напевно,

– каже власниця.

Родзинкою квартири є мармурова зала, яка слугує вітальнею. Всі стіни в цій кімнаті облицьовані різнорідним кольоровим мармуром, щоправда, штучним. На підлозі лежить старий віденський килим.

Вишуканий старовинний дизайн / Фото "Львів. Архітектура модернізму"

Увагу привертають і шахти для батарей, оформлені під каміни, а на них – ар-декові решітки з фігурами чоловіка та жінки.

Квартира, що бачила смерть своїх власників

Власниця поділилася, що близько 20 років тому, пораючись на кухні, Років двадцять тому, помітила двох чоловіків. Вони зазирали у вікно, тому жінка вийшла спитати, що їм потрібно. Один із них розповів цікаву історію.

Тут жив мій найкращий друг і вся його сім'я. Під час німецької окупації вони потрапили до гетто. Сім’я була дуже багата і частину своїх статків заховала. Вже в гетто родина хоче відкупитись і пропонує, що син покаже, де лежать багатства. Мій друг відводить німців до сховку, і вони його вбивають. Так само не виживає і родина,

– розповів чоловік.

Інші мешканці Будинку Галлетів розповіли, що хлопцю, про якого мовиться, було 19 років. Німці зробили йому зашморг на одному з балконів квартири.