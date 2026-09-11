Яку гарантію хочуть запровадити для квартир у новобудовах

Уряд підтримав ініціативу щодо посилення гарантій для власників нової нерухомості. Гарантійний строк пропонують встановити щонайменше на 10 років, повідомляє Урядовий портал.

Відлік починатиметься з моменту прийняття об'єкта в експлуатацію. Поки що ці правила не діють – відповідні зміни ще мають закріпити законодавчо.

Упродовж гарантійного строку за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. Правила стосуватимуться завершених об'єктів нерухомості, які вже прийняті в експлуатацію.

Гарантія не поширюватиметься на індивідуальні, садові та дачні будинки, які зводять на підставі будівельного паспорта. Також вона не діятиме для окремих об'єктів класу СС1, якщо їх будували господарським способом.

Що зможе вимагати власник, якщо у новобудові виявили недоліки

Якщо недоліки заважають нормально користуватися нерухомістю, власник зможе вимагати, щоб їх усунули. Наявність таких дефектів має підтвердити сертифікований фахівець після обстеження об'єкта.

Після звернення власника замовник матиме 30 днів, щоб запропонувати спосіб усунення недоліків і строки ремонту. За цей самий час він може надати обґрунтовану відмову.

Власник матиме 7 днів, щоб погодитися із запропонованим варіантом або відмовитися від нього. Якщо він погодиться, замовник має усунути недоліки у визначені строки.

Власник зможе й сам організувати ремонт або залучити інших фахівців. У такому разі замовник має повністю компенсувати витрати на ремонт.

Нагадаємо, що через нові правила будівництва в Україні дешевих приватних будинків може стати менше. Зокрема, таунхауси та дуплекси вже не можна зводити за спрощеними схемами.