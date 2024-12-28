Про продаж споруди, разом з якою пропонують і 25 соток землі, йдеться в оголошенні, розміщеному на OLX, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу У Києві здають житло всього за 3 500 гривень: що не так з пропозицією

Що відомо про будинок, який коштує 1,5 тисячі доларів

Будівля розташована в селі Стара Царичанка, що в Одеській області. Її площа становить 100 квадратних метрів. У будинку є 6 кімнат. Ціна житла – 65 тисяч гривень, тобто трохи більш як 1,5 тисячі доларів. Звели його у період 1960 – 1970 років.

Відстань до найближчого міста – 10 кілометрів. У межах 500 метрів від будинку є парк, відділення банку, банкомат, ресторан, ринок, зупинка транспорту, магазин, відділення пошти, лікарня, поліклініка, аптека, школа, дитячий майданчик.

Опалювати його доведеться дровами, адже інший тип опалення не передбачено.

Який вигляд має будинок на 1,5 тисячі доларів: Фото OLX

Бюджетні пропозиції у віддалених селах

Зауважимо, що у віддалених від міст селах будинки можна купити за ціною до 100 тисяч гривень. Однак йдеться про старі будівлі, які потребують ремонту.

Наприклад, в Чистополі Дніпропетровської області дім площею 68 квадратів можна придбати всього за 80 тисяч гривень, тобто понад 1,9 тисячі доларів. У помешканні є 4 кімнати, газове опалення, каналізація, свердловина. Будинок має 100-річну історію та гарне розташування – центр села, неподалік школа, лікарня та магазини. Однак ремонт там також давно не робили.

Вигляд дому за 1,9 тисячі доларів: Фото OLX