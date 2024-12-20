Про те, наскільки вигідно здавати квартиру в оренду в Києві, 24 Канал розповідає з посиланням на матеріал Мінфіну.

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Як змінився ринок оренди житла

До повномасштабного вторгнення інвестувати в житло під його подальшу здачу в оренду було дуже вигідно. Особливо добре заробити можна було в Києві. Орендні ставки щорічно зростали, як і вартість житла. Це давало можливість не тільки отримувати гроші "в моменті", а й капіталізувати об'єкти.

Однак після лютого 2022 року все змінилося. Орендарів стало значно менше, а ставки поповзли донизу. Багато квартир були порожніми місяцями, що вимагало від власників постійних вкладень.

Згодом ринок оренди у Києві трохи стабілізувався. Але ставки, як і раніше, залишаються порівняно низькими, а вибір житла, що здається в оренду, великий. Ставки періодично зростають, однак ненадовго, після чого йде відкат.

Тому власники житла можуть задумуватися, що робити з квартирами – чи вигідно продовжувати їх здавати.

Чи вигідно зараз здавати житло у Києві

Столична рієлторка Ірина Луханіна в коментарі виданню розповіла, чи вигідно зараз здавати помешкання в Києві. Як приклад вона взяла середньостатистичну двокімнатну квартиру на Троєщині, яка коштує приблизно 40 тисяч доларів. Здавати в оренду її можна в середньому за 250 доларів. Тобто за рік власник помешкання отримає 3 тисячі доларів. За поточних орендних ставок окупність такої квартири становить приблизно 13 років, а дохідність – менш ніж 10% річних. Це нижче, ніж до війни, і не дуже вигідно.

Якщо ж проаналізувати житло в ціновій категорії 100 – 200 тисяч доларів, то здавати таку квартиру зараз можна за 700 – 800 доларів, що означає до 9,6 тисячі доларів на рік. Окупність такого житла – 10 років, а дохідність – 10% річних.

Преміальні квартири, які коштують 400 – 500 тисяч доларів і більше, зараз здають за 2 – 3 тисячі доларів на місяць. Тобто власник може розраховувати на 24 – 36 тисяч доларів на рік, а окупність об'єкта – 15 років.



Здавати в оренду житло в Києві менш вигідно, ніж до вторгнення / Фото Pexels

Чому частина власників помешкань вирішують не здавати їх

Як відзначає незалежний фінансовий експерт, співвласник КІФ "Капітал Плаза" Павло Крапівін, реальні ціни на квартири у Києві цьогоріч просіли на 7 – 12%. Щодо орендних ставок, то вони, порівнюючи з минулим, збільшилися в середньому на 15%, проте все ще досить низькі. До того ж потенційні орендарі постійно збільшують вимоги.

Розраховувати на підвищення дохідності орендного житла або його капіталізацію найближчим часом не варто.

За словами Крапівіна, середня ефективна дохідність багатьох квартир Києва з огляду на періоди вакантності та витрати на утримання житла, без прив'язки до долара становить всього 4,8 – 5,2% річних.

Тому чимало власників після аналізу ситуації взагалі воліють нікому нічого не здавати, а просто закривають квартири до кращих часів, розуміючи, що оренда не окупить зносу житла та вкладення в ремонти,

– каже експерт.

Крім того, фахівці очікують, що комунальна складова для потенційного орендаря ставатиме дедалі вищою. І якщо реальні доходи людей не ставатимуть більшими, то винаймати житло навіть за поточними цінами зможуть щоразу менше орендарів.