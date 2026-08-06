Де не можна встановлювати зовнішній блок кондиціонера

Місце для зовнішнього блока потрібно обирати так, щоб обладнання не заважало іншим мешканцям, зазначено у Цивільному кодексі.

Його не варто встановлювати над входом у під'їзд, біля сусідніх вікон чи балконів, якщо шум або конденсат створюватимуть проблеми.

Для монтажу також не підходять пошкоджені ділянки фасаду, легкі перегородки та місця поруч з електропроводкою. Кріплення має бути надійним і витримувати вагу обладнання. Якщо у будинку для кондиціонерів передбачили окремі місця, зовнішній блок потрібно розміщувати саме там, щоб не змінювати вигляд фасаду.

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Коли для монтажу кондиціонера потрібен дозвіл

Фасад багатоквартирного будинку належить до спільного майна співвласників. Тому перед встановленням кондиціонера може знадобитися погодження з ОСББ, керуючою компанією або іншими співвласниками.

Окремі правила діють для будинків в історичних районах і пам'яток архітектури. Монтаж на таких фасадах може потребувати дозволу місцевої влади або органу охорони культурної спадщини.

Коли кондиціонер можуть змусити демонтувати

Зовнішній блок можуть вимагати зняти, якщо його встановили без необхідного погодження, пошкодили фасад або порушили права сусідів. Причиною також може стати постійний шум чи вода, яка стікає на вікна, балкони або стіни нижніх квартир.

Єдиного загальнодержавного штрафу за неправильне встановлення кондиціонера немає. Водночас відповідальність можуть передбачати місцеві правила благоустрою. Якщо конденсат або ненадійне кріплення пошкодять приватне чи комунальне майно, власник кондиціонера має відшкодувати збитки.

Нагадаємо, у дворі багатоповерхівки також не можна залишати авто де завгодно. Машини заборонено паркувати на газонах, біля сміттєвих контейнерів, надто близько до виїздів і на тротуарах, якщо пішоходам не залишається достатньо місця. За порушення водієві загрожує штраф, а автомобіль, який блокує рух або проїзд спецтранспорту, можуть евакуювати.