Багато факторів: наскільки реальна нова масштабна атака Ірану на Ізраїль
Анонсований удар Ірану по Ізраїлю сьогодні не відбувся. Однак конкретну дату назвали не офіційні лиця чи генерали. Час, коли Іран завдасть удар, може бути в будь-який момент.
Таку думку 24 каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарпа, зауваживши, що є багато факторів, чому Іран тягне час удару, для прикладу, психологічна війна. Крім цього, все залежить. як буде діяти Хезболла разом з Іраном.
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Наскільки реальна нова масштабна атака Ірану на Ізраїль
За словами Шарпа, дата сформувалась як результат викидів в інформаційний простір, включаючи посилання на анонімні джерела. Саме тому не варто вважати, що Іран офіційно обіцяв в якусь конкретну дату здійснити атаку.
З того моменту, коли лідер Ірану оголосив про поготову завдати удар по Ізраїлю, підхід був справді серйозний – удар можливий найближчим часом в будь-який момент.
Проблема в тому, що продовжувалась паралельно психологічна війна зі сторони Ірану. Наприклад, певні блогери проіранських сил нещодавно опублікували в одному з пабліків пісочний годинник з цифрою 2 година ночі. Тобто натяк, що в 2 ночі буде удар,
– зазначив військовий експерт.
Він наголосив, що насправді, з військового огляду, прочитати точні наміри противника неможливо. Ймовірність, що буде удар зі сторони Ірану, є. Однак коли – це вже вибір за Іраном.
Зараз ця країна вирішила затягнути прийняття рішення, включаючи одну ціль, а саме психологічний тиск на Ізраїль. Крім цього, це і матеріальні втрати, наприклад, приведення ізраїльських військ у підвищену бойову готовність або скасування авіарейсів іноземних компаній через можливу небезпеку. Саме тому затримка удару це і є вже певний удар.
Поки Іран тягне з відповіддю, він теж отримав певний тиск зі сторони Ізраїлю та США у вигляді погроз. Для прикладу, Іран, якщо завдасть удар, отримає негативні економічні наслідки.
Тому тут багато факторів, в більшості ми довіряємо чуткам. Однак вони також є частиною реальності та психологічної війни,
– зауважив Шарп.
Він додав, що Хезболла, яка є союзником Ірану, має з Ізраїлем "окремий рахунок" через ліквідацію Ісмаїла Ханія. Тому тут залишається питання, чи будуть вони діяти окремо, чи разом.
Багато тонких моментів. Однак загальне очікування не змінилось, і Хезболла, і Іран мають намір завдати удар. Можливо чекати довго не доведеться,
– підкреслив військовий експерт.