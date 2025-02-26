Не кордони 1991 року: генерал США відповів, що реально Україна може отримати на переговорах

У Сполучених Штатах Америки, ймовірно, вважають, що Росія хоче завершити війну в Україні. Світові лідери багато дискутують щодо цього, обговорюючи різні варіанти припинення вогню. Українська влада також не відкидає таку можливість, проте вимагає реальних гарантій безпеки для нашої держави.

Генерал США у відставці Девід Петреус розповів 24 Каналу, що адміністрація Дональда Трампа одразу після інавгурації розпочала активну роботу щодо сприяння завершенню російсько-української війни. На його думку, треба ще почекати, щоб зрозуміти, чи вистачить цих зусиль, аби активізувати весь процес.

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"Я бачив оцінки від різних урядових організацій та лідерів. Вони не впевнені, що Владімір Путін думає, що він не може просто продовжувати, зважаючи на жахливі втрати", – сказав він.

Гарантії безпеки для України

Девід Петреус зауважив, що Росія та Україна втратили багато людей. Однак кремлівський диктатор, ймовірно, не усвідомлює масштабів цієї трагедії.

Я цілком поділяю бажання президента Трампа покласти край цій війні. Питання в тому, які будуть умови, на які може погодитися Владімір Путін і з чого складатимуться гарантії безпеки. Це надзвичайно важливо,

– наголосив він.

Небезпечно просто дозволити Путіну перепочити й зробити паузу, щоб він відновив свої сили та виробив ще більше зброї.

Важливо! Кирило Буданов заперечив, що нібито вже визначена дата закінчення війни, наголосивши, що це залежить від домовленостей усіх сторін. Водночас він зазначив, що війна може припинятися у 2025 році через виснаження російської армії та величезні фінансові витрати Кремля.

Генерал США у відставці підкреслив, що війна має завершитися назавжди.

Я б хотів, щоб це закінчилося тим, що Україна звільнила повністю всю свою територію. На жаль, зараз це не є реалістичним прагненням,

– висловився Девід Петреус.

Проте є ймовірність, що США нададуть Україні більше допомоги, щоб забезпечити необхідні спроможності для оборони. Важливо, аби і європейські партнери нашої держави також долучитись до цього.

Петреус вважає, що можуть бути зібрані сили, які виконуватимуть будь-які завдання у разі порушення режиму припинення вогню з боку Росії.