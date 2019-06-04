Реальність чи провокація: чи може Україні загрожувати вторгнення в Буковину

Румунія захопить частину України – це не реальність, а фантазії, викладені у відеороліку, що днями підірвав соцмережі. На опублікованих відео нібито об'єднана армія Румунії та Молдови нападає на Україну під час російського вторгнення та забирає частину Чернівецької та Одеської областей.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос навіть скликає всіх силовиків, щоб сформувати реакцію України.

Читайте також: Вступ України в НАТО: Польща, Туреччина та Румунія озвучили свою позицію

На перший погляд, це фантастика та нереальний сценарій, але відео із планами окупації Буковини Румунією з'явились в мережі днями. Автор ролику, хоч і криво, але навіть намалював звідки буде атакувати румунська армія і з якими українськими підрозділами воюватиме. Зокрема, із 128-ою та 10-ою бригадами, що базуються неподалік кордону.

Знайшли автора цих відео

Автора скандального відео звати Дан Іонеску, громадянин Румунії. Він сказав, що це лише частина його фентезі-книги і навіть записав пісню для Анатолія Матіоса, у якій звучить: "Не хвилюйтеся, містер Анатолій, Україна – моя улюблена країна. Румунія любить Україну".

У цьому може бути замішана Росія

Проте навряд мова йде про справжнє військове протистояння Бухаресту та Києва. Адже Румунія – член НАТО, і Альянс точно не підтримає будь-які агресивні дії проти України. Проте, експерти переконані, що створення подібного контенту вигідне країні, що вже 5 років веде агресивну політику проти нашої країни – Російській Федерації.

У нас вже багато досвіду того, що росіяни використовують схожі матеріали для загострення міжетнічних та міжрелігійних конфліктів в нашій країні,

– наголосив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

Кремль хоче посіяти хаос в Україні, показати, що нібито не тільки Росія, як вони кажуть, захищають етнічні групи в Україні, що, на думку агресора, зазнають утисків. Це і спроба посварити нас с найближчими сусідами задля руйнації антиросійської коаліції в Європейській спільноті.

Як Росія пропагує проти України

Як відомо, російська влада вкладає чималі кошти у фінансування радикалів у Румунії, Польщі, Угорщині. Окрім того – збурює антиукраїнські настрої у владних верхівках цих країн. Можна згадати, і видачу Угорщиною своїх паспортів на Закарпатті, і блокування Будапештом евроінтеграції України через наш закон про освіту.

Найбільше сварка з нашими сусідами на руку нашому ворогу – Росії. Жодних офіційних заяв щодо сканадального відео ані з боку України, ані з боку Румунії досі немає. Зате розійшовся український військовий прокурор Анатолій Матіос.

Хто має розслідувати цю історію

Вирішення подібних міжнаціональних конфліктів точно не в компетенції військової прокуратури. За словами Туки, в цій ситуації мають працювати Міністерство закордонних справ разом з МЗС Молдови та Румунії, так як ці дві держави також причетні до цього матеріалу. Чому Анатаолій Матіос раптом вирішив взяти на себе повноваження МЗС та спецслужб – незрозуміло.

У свою чергу тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов, що безпосередньо має реагувати на цей ролик, твердить, що не треба звертати на подібні провокації уваги.

Читайте також: Позиція ЄС щодо російських паспортів на Донбасі: чи підтримують вони політику Путіна

До речі, російські ЗМІ жваво тиражують статті про ймовірний напад Румунії на Буковину. І навіть запевняють, що вона ввійшла в склад України після війни – з порушенням міжнародних договорів.

Як розгорталася історія про начебто анексію Буковини Румунією

У першому відео йдеться про те, що Румунія через три роки може окупувати Чернівецьку та частину Одеської області з метою захисту своїх громадян. А приводом для цього стане широкомасштабна війна Росії проти України. Аматорське відео під назвою "Румуно-українська війна 2022" зявилося на YouTube 26 травня.

Дивіться перше відео про окупацію Румунією української частини Буковини:

На це відео відреагував головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Він заявив, що проведе нараду з керівництвом МЗС та представниками силових структур щодо провокативного відео про уявне захоплення Румунією території Буковини. Також він заявив, що через ролик розпочнеться розслідування за фактом зазіхання на територіальну цілісність України.

Друге відео опублікували як відповідь Анатолію Матіосу. В ньому мовиться: "не хвилюйтесь, містер Анатолій, Україна моя улюблена країна. Румунія любить Україну".

Дивіться друге відео про окупацію Румунією української частини Буковини: