Позиція ЄС щодо російських паспортів на Донбасі: чи підтримують вони політику Путіна

Російські паспорти, які так активно роздають жителям окупованих територій України незаконні, але Росію за таку "доброту" карати не варто. Це позиція деяких міністрів закордонних справ країн ЄС. Її вони озвучили на засіданні у Брюсселі, проте таке рішення обурило Київ.

ЗМІ, які підпорядковані російським терористам, закликають жителів окупованих територій Донецької та Луганської області отримувати російські паспорти. А в самій Росії жителі неоднозначно реагують на потенційних нових співгромадян.

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На перший погляд це питання проблемне тільки для України, проте може стати таким і для держав-членів Об’єднаної Європи.

А для Латвії чи Естонії це що не проблема? Німецькому міністру сказав, там проживає два мільйони російськомовних. Давайте подивімося скільки у них паспортів. І там починають вони замислюватись. Я думаю ми поступово будемо рухатись, щоб зробити системну відповідь,

– пояснив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Ці ризики добре розуміють у Прибалтиці. Глава естонського МЗС один із небагатьох, хто наполягає на санкції за незаконну паспортизацію.

"Провокаційні дії Росії в Україні говорять самі за себе. ЄС не повинен визнавати паспорти, видані українцям на окупованих територіях, слід розглянути питання про розширення санкцій. ЄС буде стояти разом за територіальну цілісність і суверенітет України", – написав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Russia’s provocative actions in #Ukraine speak for themselves. EU shouldn't recognise passports issued to Ukrainians in occupied territories, should consider expanding sanctions. #EU will stand together for territorial integrity & sovereignty of . #FAC @PavloKlimkin pic.twitter.com/g8ocY0MmsD — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) 13 травня 2019 р.

Хоч більшість країн об'єднаної Європи таки побоюються вводити санкцій. Ще коли вийшов зловісний указ Путіна про паспортизацію жителів окупованих територій, Румунія і Чехія дотримувались позиції мирних переговорів. Та вже після аргументів української сторони, замислились над ймовірною проблемою та пообіцяли реагувати. Проте поки без конкретики.

Впевнена, що ми продовжимо розгляд цього питання протягом найближчих тижнів, – розповіла представник ЄС з питань безпеки Федеріка Могеріні.



Федеріка Могеріні

А от стратегічний партнер Мінських переговорів, Німеччина, була проти російських паспортів для українців, але на нові санкції не наважилися.

Тоді як Павло Клімкін вже заявив: якщо в ЄС пристануть на умови кремля, то Мінських угод не буде.

Я їм чесно сказав, якщо ви підете туди, куди хотіли йти декілька країн. Я в той же день вийду і скажу, що, по-перше, – у нас Мінська немає, а, по-друге, – це вбили його не лише з Москви, але й ви його послідовно вбиваєте. І там починається розуміння цього,

– заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

А ось США засудили широке російське громадянство та готові тиснути на Кремль. Один із важелів – це санкції щодо російського газопроводу "Північний потік 2".

"Російська паспортизація дорівнює імпералізації. Це я про нові спроби Кремля поширити російське громадянство на Донбасі та за його межами", – написала науковий співробітник Атлантичної Ради США Аґнія Ґріґас.

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Наразі ж Україна шукатиме способи протистояти двоголовому громадянству на Сході держави. Світова спільнота вже заявила, що документ не визнаватимуть.

Що Путін задумав на окупованому Донбасі із російськими паспортами?24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців із окупованого Криму.



Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії. Та це ще не все, адже уряд Росії ще розгляне законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території РФ.



За даними Міноборони України російські паспорти, видані жителям окупованого Донбасу, будуть дійсні лише на території Ростовської області РФ.