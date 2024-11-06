Росіяни перекидають РЕБ з Санкт-Петербурга для захисту кордонів

Росія перекидає з Санкт-Петербурга засоби РЕБ в сторону кордонів з Україною. Зокрема, для того, щоб захиститись від дронів.

Росія намагається захистити свої кордони, пише 24 Канал з посиланням на агентів "Атеш".

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Що відомо про перекидання ворогом РЕБ

Агенти "Атеш" відстежили рух колони РЕБ "Палантин", що складається з 7 мобільних комплексів. Окупанти змушені переміщати ці комплекси у бік кордону з Україною для боротьби з нальотами безпілотників, що постійно збільшуються,

– розповіли у партизанському русі.

Там також пояснили, що наразі координати ворожої техніки 59.827082, 30.238923.

Варто зауважити, що "Палантин" є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Його здатен:

вести радіоелектронну розвідку,

пригнічувати чинні та перспективні системи зв'язку супротивника.

Росія перекинула РЕБ з Санкт-Петербурга

Варто зауважити, що Олександр Сирський розповів, що Росія зосередила в Курській області орієнтовно 45 тисяч військових. Також окупанти намагаються збільшити їхню кількість та намагаються збільшити їх кількість. Росії не вистачає власних сил, тож окупанти намагаються залучити туди військових з Північної Кореї.