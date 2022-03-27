Речник Ердогана заявив, що світ "не повинен спалювати мости" з Росією

Щоб допомогти припинити війну в Україні, всі країни світу, зокрема Туреччина, мають й надалі продовжувати розмови з Росією. Про це заявив прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

Він зазначив, що в них зберігаються хороші відносини з Україною і Росією, й країна намагається стати посередником у конфлікті. Крім того, додав, що Київ потребує більшої підтримки для захисту.

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Світ "не повинен спалювати мости" з Росією

Калин закликав західні країни не припиняти діалог з Москвою. Це потрібно робити задля припинення війни в Україні.

Якщо всі будуть спалювати мости з Росією, то хто буде з ними розмовляти врешті-решт,

– сказав прессекретар Ердогана на міжнародному форумі в Досі.

Він також додав, що українців потрібно підтримувати всіма можливими засобами, щоб ті могли захистити себе. При цьому заявив, що справа Росії має бути почута, щоб її претензії були зрозумілі.

Захід на тлі вторгнення Росії в Україну запровадив жорсткі санкції проти агресора. Анкара вважає вторгнення Росії неприйнятним, але водночас виступає проти санкцій і не приєднується до них.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що російські підсанкційні олігархи, які зараз намагаються врятувати арештоване майно, можуть продовжити діяльність у Туреччині.

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