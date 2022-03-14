Редакторку, яка в ефірі російського каналу виступила проти війни, уже підтримали сотні українців

Марині Овсянніковій, співробітниці пропагандистського "Первого канала", стало сміливості виступити проти війни просто в прямому ефірі. Цей вчинок високо оцінили українці та опозиційні росіяни.

Ввечері 14 березня мережу сколихнув відеоуривок з ефіру кремлівського "Первого канала". У ньому просто посеред пропагандистської програми "Время" позаду ведучої з'явилася жінка з плакатом "Ні війні". Вона також вигукувала антивоєнні заклики, повідомляє 24 канал.

Тут більше У прямому ефірі пропагандистського каналу з'явилася жінка з плакатом "Ні війні": відеофакт

Невдовзі з'ясувалося, що героїнею відео є працівниця цього ж каналу, редакторка Марина Овсяннікова. Після цього "інциденту" росіянку одразу затримали. Тим часом у мережі вийшло записане заздалегідь звернення Овсяннікової.

У ролику вона кається у своєму пропагандистському минулому, називає Росію агресором, а Путіна – відповідальним за війну в Україні. Також редакторка закликає всіх росіян виходити на мітинги.

Дивіться відеозвернення прозрілої експропагандистки:

Цей вчинок Овсяннікової викликав захват не лише в опозиційних росіян. Українські користувачі фейсбуку теж висловлюють підтримку росіянці, якій вистачило сміливості сказати правду на всю країну. За лічені хвилини з моменту публікації відео під аватаркою редакторки у фейсбуці залишили понад 17 тисяч коментарів. І ця цифра стрімко зростає.

Фото Овсяннікової, зроблене в день запису відеозвернення, збирає тисячі коментарів / Скриншот станом на 22:35 понеділка, 14 березня

Здебільшого українці дякують Овсянніковій за відважність. "Краще пізно, аніж ніколи", – влучно підкреслюють користувачі фейсбуку.

Коментарі під фото Овсяннікової у фейсбуці / Скриншот

Ложкою дьогтю у зверненні редакторки стала згадка "братніх народів", на що звернули увагу уважні українці. Та не все зразу, як-то кажуть. Перший крок до одужання від пропаганди вже зроблено. Тепер – справа за іншими росіянами.

Овсянніковій дякують і росіяни / Скриншот

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