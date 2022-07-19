Ердоган знову пригрозив "заморозити" процес вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини повторно заявив, що процес вступу в НАТО Швеції та Фінляндії може бути "заморожений". За словами Ердогана, Швеція поки виконує попередньо погоджені умови.

Президент Туреччини заявив, що процес вступу "заморозять", якщо Швеція та Фінляндія не зробить необхідних кроків для виконання умов. про це він повідомив під час засідання кабінету міністрів 18 липня.

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Ердоган ще раз пригрозив "замороженням" процесу

Ми поділилися нашою умовною згодою з державами-членами щодо початку процесу вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. Я хотів би ще раз нагадати вам, що ми заморозимо процес, якщо вони не зроблять необхідних кроків для виконання наших умов,

– сказав Ердоган.

"Ми бачимо, що Швеція не дає гарної картини в цьому відношенні", – додав президент Туреччини.

Туреччина підписала тристоронній меморандум з Фінляндією та Швецією

Наприкінці червня Туреччина заявила, що підписала тристоронній меморандум із Фінляндією та Швецією, який підтримує їхні заявки на членство в НАТО. Він потребує ратифікації парламентами та законодавчими органами всіх 30 держав-членів.

Після підписання меморандуму, який стосувався кількох невирішених питань між Туреччиною, Фінляндією та Швецією, дві північні країни прийняли історичне рішення. Вони офіційно подали заявку на членство в НАТО, поклавши край десятиліттям нейтралітету.

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