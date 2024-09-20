Неприпустимо, – голова Меджлісу емоційно пояснив, чому референдуми в Криму неможливі

У польському МЗС заговорили про нібито можливість проведення "чесного референдуму" у Криму. Очільник відомства Радослав Сікорський заявив, що до цього часу півострів треба передати під мандат Організації Об'єднаних Націй.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив 24 Каналу, що поняття референдуму та Криму є несумісними. Особливо, якщо мовиться про визначення статусу окупованого півострова.

До теми У Зеленського відреагували на слова Сікорського щодо передачі Криму під мандат ООН

Чому проведення референдуму неможливе

Кримських татар століттями вбивали. Це було в роки російської колоніальної політики, за часи Російської імперії, а потім і в Радянському Союзі. Кримських татар півстоліття не було на своїй батьківщині.

На своїй землі ми є в абсолютній меншості. Як може бути референдум голосами росіян, яких завезли на нашу землю,

– наголосив Рефат Чубаров.

Він пригадав, що коли тільки почалося вторгнення російських військ, а окупація розширювалася, то намагався залишитися у Криму. Втім росіяни змусили його виїхати через чотири місяці після захоплення півострова. У цей час до голови Меджлісу приходили російські журналісти й пропонували провести референдум.

Я сказав, що теоретично можу допустити референдум, але тоді треба взяти 3 окремі групи: кримськотатарський народ, українську спільноту, а етнічних українців є 500 000, і окремо тих, хто приїхав до Криму,

– розповів Рефат Чубаров.

Саме ці групи і є населенням півострова. Тоді можна було б подивитися, яким будуть результати референдуму. Втім навіть це лише гіпотетичні конструкції.

Слово "референдум" до статусу Криму, особливо в ситуації, в якій ми перебуваємо, після геноцидних політик Росії, Російської імперії та СРСР щодо кримськотатарського народу – неприпустимо. Неможливі жодні референдуми у Криму,

– підсумував Рефат Чубаров.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для підготовки до проведення референдуму. Він додав, що півострів символічно важливий для Росії, але й стратегічно для України.

В Україні вже відреагували на такі заяви. Представниця Президента в Криму Таміла Ташева написала, що будь-які пропозиції про передачу Криму суперечать міжнародному праву та підривають територіальну цілісність України.