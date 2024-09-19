У Зеленського відреагували на слова Сікорського щодо передачі Криму під мандат ООН

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував провести "чесний референдум" у Криму. Однак в Офісі Президента з цією ідеєю не погодилися.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він виступив проти ініціативи Польщі.

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Україна не відмовиться від Криму

Після виступу Радослава Сікорського під час дискусії на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві щодо вирішення долі півострова, цю ідею прокоментував Єрмак.

Крим – це Україна. Росія порушила міжнародне право і має відповідати за це,

– написав він.

У Польщі запропонували провести референдум під наглядом ООН

Сікорський вважає, що Крим має важливе символічне значення для російського лідера Володимира Путіна, але є стратегічно значущою територією для України. Тому, на його думку, укладання мирної угоди між Україною та Росією неможливе без демілітаризації півострова.

Польський міністр запропонував провести "чесний референдум" у Криму під наглядом ООН та вирішити подальшу долю півострова.