П’ять регіонів Росії голосують за відокремлення: депутат сказав, в кого є шанси їх очолити

Триває голосування за лідерів, які мають очолити перехідні уряди незалежних держав, що утворяться на території Росії. Раніше під час референдуму більшість голосів було віддано за незалежність від Москви 5 регіонів.

Народний депутат Олег Дунда розповів 24 Каналу, що праймеріз з визначення лідерів 5 незалежних регіонів Росії – Кенігсберга (Калінінграда та області), Інгрії (Санкт-Петербургу та Ленінградської області), Кубані (Краснодарського краю), Сибіру та Уралу триває з 15 червня і закінчиться наприкінці місяця.

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Пригожин та Бєглов – фактично самовисуванці

В голосуванні можуть брати участь будь-які кандидати з практично усіх політичних сил, представлених в Росії.

Зокрема на Уралі в праймеріз присутній російський пропагандист Владімір Соловйов. А Інгрії – ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, мер Санкт-Петербургу Алєксандр Бєглов, музикант Сєргєй Шнуров та опозиціонер Олексій Навальний. І між ними буде дуже напружена боротьба.

Потрапили вони до списку демократичним шляхом – за допомогою народної ініціативи. Ба більше, що стосується пропутінських висуванців того ж Пригожина чи Бєглова, то їх скоріш за все висували ж їхні команди. Це в деяких випадках було самовисування,

– наголосив депутат.

Ще одним кандидатом у цьому списку може стати губернатор Псковської області Міхаїл Ведерніков. Адже нещодавно він заявив, що створює власне "бандформування" нібито для "захисту" західних кордонів.

"Фактично він створює власну протоармію, яка буде захищати його самого та його прагнення до незалежності Псковської області", – зазначив Дунда.

Беззаперечний лідер голосування

Досить примітні кандидати беруть участь у праймеріз від Сибіру – опозиціонери Михайло Ходорковський та Ілля Пономарьов. Водночас Сибір показала під час онлайн-референдуму найбільшу кількість голосуючих.

Щодо Уралу – там має перемогти ексголова Єкатеринбурзької міської думи, тому що він є беззаперечним лідером голосування.

"Ми будемо вітати майбутню Уральську Народну Республіку на чолі з Ройзманом. І він буде шановним членом ООН", – припустив Дунда, який сприяє з української сторони реалізації права на незалежності регіонів та національних республік Росії.

Олег Дунда розповів про перебіг голосування за лідерів незалежних регіонів Росії: дивіться відео

Зондування електорального ґрунту Росії

Оскільки голосування розпочалося 15 червня, поки активність в ньому невелика. Проте, якщо порівнювати з онлайн-голосуванням за незалежність регіонів Росії, який відбувся в лютому, тоді ближче до завершення голосування збільшувалась активність голосуючих.

Зараз по всіх регіонах близько 10 тисяч голосуючих. Але найімовірніше на наступному тижні, коли вже буде очевидна запекла боротьба, команди Бєглова та Пригожина будуть закидувати багато голосуючих зі свого боку, і тим самим підвищать явку. Ми прогнозуємо, що голосуючих буде навіть більше, ніж під час референдуму,

– зазначив депутат.

Під час референдуму голосуючих було 5,5 мільйонів, а на цьому голосуванні очікується понад 6 мільйонів.

Також проведення таких онлайн-голосувань це з одного боку зондування електорального ґрунту Росії. А з іншого – вони мають практичну мету.

"Потрібно подивитись, з ким можна спілкуватись з цих регіонів. Не можна взяти умовно людину і сказати: "Оце буде ваш лідер". У такому разі його просто не підтримують. Тому ініціативна група намагається знайти тих потенційних лідерів, яких знають в цих регіонах і з якими можна буде контактувати під час перехідного періоду", – зазначив Олег Дунда.

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Голосування за самовизначення наступних 5 регіонів – Чувашії, Карелії, Воронезької, Бєлгородської та Новгородської областей – організатори переносять з 15 червня на 1 липня. Це пов'язано з підвищеною цікавістю до цього голосування.