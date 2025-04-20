Адміністрація Трампа хоче реорганізувати Держдеп: ЗМІ дізналися деталі

Проєкт розпорядження адміністрації Трампа пропонує радикальне скорочення та реструктуризацію Державного департаменту. Зі структури відомства можуть ліквідувати десятки посад і департаментів.

Документ із 16 сторінок передбачає масштабні скорочення зокрема тих, хто займається питаннями клімату, біженців, демократії та Африки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У Трампа планують великі зміни у Держдепартаменті США

План зокрема включає ліквідацію Бюро міжнародних організацій, яке курує взаємодію США з ООН, та різке зменшення дипломатичної присутності у Канаді.

У разі реалізації, структура Держдепу буде зведена до чотирьох ключових регіональних бюро: Індо-Тихоокеанського, Латиноамериканського, Близькосхідного та Євразійського. Посольства й консульства в низці африканських країн на південь від Сахари можуть бути закриті як "неважливі".

Серед інших ініціатив – скасування традиційної системи ротацій дипломатів: замість цього вони працюватимуть у призначеному регіоні до завершення служби. Також планується новий вступний іспит до дипслужби з перевіркою "відповідності зовнішньополітичному баченню президента" США Дональда Трампа, ідеться в публікації.

Освітні програми також не залишилися осторонь: стипендії, включно з програмою Фулбрайта, будуть зведені до мінімуму – тільки для магістрів у сферах, що стосуються нацбезпеки.

Наразі невідомо, чи всі пункти документа будуть реалізовані. Якщо реформа набуде чинності в повному обсязі, це стане наймасштабнішою трансформацією Держдепартаменту за понад два століття його існування.