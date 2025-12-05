Такі зміни зможуть зробити розподіл особового складу більш справедливим та передбачуваним. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса після засідання Ставки, пише 24 Канал.

Дивіться також "Бійці про це часто просили": Зеленський анонсував новий розподіл мобілізованих між бригадами

Як здійснюватиметься розподіл мобілізованих?

На засіданні Ставки ухвалили рішення про впровадження нової системи розподілу мобілізованих – тепер бійців розподілятимуть у підрозділи ще до початку їхньої базової підготовки. Паліса пояснив, що метою такої реформи є забезпечення справедливого, рівномірного та передбачуваного підходу.

Водночас заступник керівника ОП додав, що завдяки такому оновленню, кожна бригада на передовій щомісяця отримуватиме чітко визначену кількість мобілізованих для поповнення особового складу.

Відтепер базове навчання новобранців буде максимально відповідне до вимог конкретної бригади. Наразі вже 37 бойових бригад мають можливості для проведення БЗВП – і такі можливості будуть розширюватись. Якщо ж у бригади таких умов поки що немає, підготовка проводитиметься у навчальних центрах та батальйонах армійських корпусів під наглядом інструкторів з тієї бригади, до якої вирушить боєць.

Нова система надасть змогу бригадам вибудовувати сталі навчальні цикли, якісно злагоджувати підрозділи та ефективніше працювати із особовим складом.

Паліса додає, що наразі Генштаб та командири працюють над деталями запровадження реформи.

Що відомо про нові контракти для ЗСУ?