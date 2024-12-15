Реформа МСЕК: у Раді розповіли, чи скасують інвалідність у людей, що її мають

В Україні ліквідували МСЕК. У Раді пояснили, чи скасують інвалідність для людей, які її вже отримали.

Після скандалу з очільницею Хмельницької обласної МСЕК і прокурорами з інвалідністю президент Зеленський підписав наказ про ліквідацію МСЕК, а уряд підготував законопроєкт про її трансформацію. В ефірі телемарафону очільник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, на які зміни чекати, передає 24 Канал.

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Що передбачає реформа МСЕК

Нардеп підкреслив, що з 1 січня 2025 року в Україні більше не буде МСЕК. Замість неї діятимуть мультидисциплінарні комісії в кластерних і надкластерних лікарнях, які будуть рандомно отримувати на розгляд пацієнта. Причому, пацієнт не знатиме, хто із лікарів розглядає його справу. Так само і медики не знатимуть, що це за хворий.

Тепер потрапити на розгляд цієї комісії можна онлайн. Усі документи подаються лише у цифровому вигляді. Їх будуть підтягувати з електронної системи охорони здоров'я. Це унеможливить корупційну складову, бо папірець можна виписати, який завгодно. Втрутитися в електронну ситему охорони здоров'я дуже важко, майже неможливо.

Також направлення на розгляд комісії тепер можуть відправляти як сімейні лікарі, так і лікуючі. Для направлення на комісію більше не треба, щоб збиралася комісія лікарів у закладі, де людина наглядається або перебуває на лікуванні.

Крім того, до груп інвалідності додається визначення міжнародною системою функціоналу життєдіяльності. Цей відсоток буде встановлюватися після проходження реабілітації.

Радуцький заспокоїв: людям, які вже мають інвалідність, її скасовувати ніхто не буде. Зокрема, люди, які отримали інвалідності до повномасштабного вторгнення, не підлягають перегляду.

Водночас він зазначив, що робоча група, створена МОЗ, СБУ, ДБР, вже переглядає 19 тисяч справ на випадок фальсифікації.

Зверніть увагу! Законопроєкт №12178 не скасовує безоплатних послуг для людей з інвалідністю і забезпечує доступ до реабілітації всім, хто її потребує.