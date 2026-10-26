Повітряні сили України змінять структуру за стандартами НАТО: Ігнат розкрив плани до 2035 року

Україна готує масштабні зміни у військовій авіації, які мають наблизити її до стандартів НАТО. Йдеться не лише про нову організаційну структуру Повітряних сил, а й про переобладнання аеродромів та модернізацію бойових літаків.

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у подкасті "ЦЕ БАЗА".

Як зміниться структура Повітряних сил України?

За його словами, стратегія розвитку української військової авіації вже визначена до 2035 року. Вона передбачає зміни в організаційній структурі, озброєнні та принципах роботи військової авіації після завершення війни.

Одним із ключових нововведень стане створення авіаційних підрозділів типу "крило", які використовують у країнах НАТО.

Представник Повітряних сил зазначив, що перші кроки в цьому напрямку вже зроблено.

Наприклад, учора ми вже представили Facebook-сторінку 107-го авіаційного крила F-16, яке буде, можливо, публікувати якісь матеріали про свою роботу,

– розповів Ігнат.

Також в Україні планують створювати універсальні авіаційні бази на основі оперативних аеродромів, які використовують під час повномасштабної війни.

Нині інфраструктура багатьох аеродромів пристосована до обслуговування певних типів літаків. Зокрема, в Івано-Франківську основним типом винищувача є МіГ-29, під який організоване відповідне технічне забезпечення.

У майбутньому авіабази мають бути здатними приймати й обслуговувати різні моделі бойових літаків. За словами Ігната, саме такий підхід відповідає стандартам НАТО.

Чи планують модернізувати українські F-16?

Паралельно Україна працює над покращенням характеристик винищувачів F-16, які вже перебувають на озброєнні Повітряних сил.

Зокрема, можливості модернізації обговорювали під час зустрічей українського керівництва з представниками американської компанії Lockheed Martin.

Україна отримала винищувачі модифікації Block 15, які раніше використовували інші країни. Через інтенсивну бойову роботу ці літаки потребують ремонту, відновлення ресурсу та подальшого вдосконалення.

За словами Ігната, українські винищувачі активно залучають до перехоплення російських безпілотників. Лише за попередній місяць Повітряні сили мали справу приблизно з 3,5 тисячі реактивних цілей.

Співпраця з виробником може допомогти Україні ефективніше обслуговувати та модернізувати наявний авіапарк.

Водночас більш бажаними для українських пілотів залишаються сучасніші модифікації F-16 Block 70/72. На думку представника Повітряних сил, такі літаки дали б змогу впевненіше протистояти російським винищувачам Су-35.

Коли Україна може отримати винищувачі Gripen?

Ще одним напрямком розвитку української авіації залишається можливе отримання шведських винищувачів Gripen.

За словами Ігната, українські пілоти зацікавлені в цих літаках, зокрема через порівняно невисоку вартість експлуатації та простіше технічне обслуговування. На першому етапі Україна може отримати Gripen попередніх модифікацій C/D. Водночас шведська компанія Saab розвиває новішу версію Gripen E, характеристики якої Ігнат оцінив позитивно. Такі винищувачі розглядають, зокрема, для посилення протидії російській авіації, яка застосовує керовані авіабомби.

Однак терміни можливого постачання Gripen залежатимуть від подальших домовленостей. Водночас Україна продовжить підтримувати боєздатність літаків, які вже перебувають на озброєнні Повітряних сил.

Україна також розглядає можливості вдосконалення винищувачів F-16. Зокрема, американська компанія Lockheed Martin обговорює створення спеціальної модифікації літака для українських Повітряних сил. Такий винищувач міг би отримати сучасний радар AESA, збільшену дальність польоту та ширший вибір озброєння. Водночас конкретних домовленостей щодо його розробки поки немає.