Це схоже на саботаж, – Устінова про затягування реформи СБУ

До законопроєкту про реформу Служби безпеки України нардепи подали майже 2500 поправок. Наразі розглянули лише 2. Ситуація схожа на те, що профільний комітет саботує реформу.

Таку думку висловила нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова. За її словами, всі поправки були подані ще у лютому.

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"Все більше це схоже на саботаж, а не роботу над реформою СБУ і законопроєктом. Пройшло майже пів року. Найкраще, на що спромоглися – зробити таблицю з усіма правками", – розповіла Устінова.

Хто проти реформи СБУ

Устінова заявила, що частина нардепів хоче, щоб законопроєкт взагалі не розглядали в залі. Вони хочуть залишити СБУ, яка за 30 років жодного разу не реформувалася, у тому ж стані.

Водночас є друга частина депутатів, які хочуть дати розширені повноваження, підвищити зарплати і назвати це реформою,

– пояснила нардепка.

Схожа реформа, як зазначила Устінова, відбувалась у Міністерстві внутрішніх справ. "Нам розказували, що буде реформа поліції, а насправді весь кримінальний блок, який був основою, взагалі не реформували", – додала вона.

Устінова: Не реформа, а суттєвий обман

Законопроєкт потребує правок. Якщо його ухвалять таким, який він є зараз – це буде порушення тих вимог, які брала на себе Україна перед міжнародними партнерами.

Цей законопроєкт не буде реформою СБУ, а суттєвим обманом. Я не думаю, що міжнародні партнери підтримуватимуть це,

– запевнила Устінова.

Нардепка назвала 2 групи людей, які зацікавлені у затягуванні реформи:

працівники СБУ , адже їх влаштовує той статус, який є зараз;

, адже їх влаштовує той статус, який є зараз; проросійські сили – їм потрібна слабка СБУ, яка далі займатиметься кошмаренням бізнесу, а не боротьбою з Росією.

Устінова про затягування реформи СБУ: дивіться відео

Реформа СБУ: коротко