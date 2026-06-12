Це просто абсурдно, – начальник Генштабу розкритикував передачу функцій ТЦК поліції

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розкритикував ідею передати частину функцій ТЦК Національній поліції. За його словами, законодавство чітко визначає повноваження кожного органу в процесі мобілізації.

Генерал в інтерв'ю для LIGA.net наголосив, що змішування цих функцій є недоцільним і суперечить чинній системі.

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Що каже Гнатов про ідею передачі функцій ТЦК поліції?

За його словами, пропозиції щодо зміни цих повноважень не мають практичного сенсу.

Законодавством України чітко визначені обов’язки, завдання та функції всіх органів і суб’єктів, які беруть участь у процесі мобілізації. Роль кожного прописана окремо. Те, що виконують ТЦК і СП, – це одні завдання. Те, що в межах своїх повноважень виконує Національна поліція, – зовсім інші,

– заявив Гнатов.

ТЦК та СП відповідають за ведення військового обліку, оповіщення військовозобов'язаних та організацію призову громадян на військову службу. Натомість правоохоронці виконують зовсім інші функції та залучаються лише в межах своїх законних повноважень.

Андрій Гнатов наголосив, що Національна поліція займається заходами примусу щодо громадян, які порушують вимоги мобілізаційного законодавства. Йдеться, зокрема, про осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку або ігнорують виклики до територіальних центрів комплектування.

Водночас, за словами начальника Генштабу, правоохоронці не можуть виконувати завдання, які належать до компетенції ТЦК та СП.

Як Національна поліція, наприклад, може вести військовий облік чи організовувати оповіщення громадян? Це просто абсурдно. Тому функції чітко розмежовані, і кожен орган має виконувати свої завдання відповідно до законодавства України,

– наголосив генерал.

Окремо Гнатов визнав, що процес мобілізації в Україні залишається складним. На ситуацію впливають як російські інформаційно-психологічні операції, так і заяви окремих українських публічних осіб, які можуть підігравати ворожим наративам.

Водночас начальник Генерального штабу підкреслив, що мобілізація нині залишається єдиним механізмом поповнення лав Сил оборони цивільними громадянами. Він також нагадав, що угруповання російських військ на фронті налічує понад 700 тисяч військовослужбовців, тому Україна потребує достатньої кількості особового складу для утримання лінії фронту та протидії агресору.

Що відомо про реформу ТЦК?

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що в країні планують провести реформу ТЦК та СП. Водночас вона наголосила, що зміни в роботі відбудуться лише після реалізації низки інших оновлень у сфері військової служби.

За словами очільниці уряду, насамперед Міністерство оборони працює над реформою оплати праці військовослужбовців. Наступним етапом мають стати нові контракти для піхотинців і штурмовиків. Також влада планує врегулювати питання термінів проходження військової служби.

Лише після цього розпочнеться реформа ТЦК, яку Свириденко назвала найскладнішою серед запланованих змін. Вона зазначила, що це питання залишається одним із найчутливіших для українського суспільства.

Перші результати роботи над військовими реформами, за словами прем'єр-міністерки, можуть представити вже найближчими тижнями.