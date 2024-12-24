Вони забезпечують 90 відсотків мобілізації, – Веніславський відповів на критику ТЦК

В Україні планують провести реформу ТЦК. Їх передадуть у підпорядкування Міністерству оборони. Зараз територіальними центрами командують Сухопутні війська ЗСУ.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зауважив, що говорити про комплексну реформу до кінця війни не варто, передає 24 Канал з посиланням на Radio NV.

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ТЦК забезпечують майже увесь процес мобілізації

Водночас нардеп вважає зміну підпорядкування ТЦК і СП правильною. За його словами, це питання "вже перезріло". На комітетах його ставили вже десяток разів перед керівництвом Міністерства оборони, керівництвом Збройних Сил України, головнокомандувачем, начальником Генерального штабу.

Веніславський підкреслив підпорядкування ТЦК і СП "не зовсім відповідає реальній структурі сектору безпеки та оборони, кадрове забезпечення якого повністю на сьогодні практично здійснюється ТЦК СП".

Чиновник підкреслив, що попри всю критику, ТЦК та СП забезпечують 90 відсотків усіх мобілізаційних заходів.

Раніше Веніславський різко відреагував на ідею розформування територіальних центрів комплектування. Він назвав розпуск ТЦК під час війни зрадою та заявив, що це шкодить нацбезпеці України.