Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки: в Уряді обговорили реформу ВЛК

В Україні триває реформа роботи військово-лікарської комісії. Влада працює над пришвидшенням і спрощенням проходження ВЛК.

Відповідну реформу обговорили на нараді з урядовцями, парламентарями, представниками ОП та військовими. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Дивіться також Вимоги для всіх однакові: чи можуть мобілізувати обмежено придатних

Прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання

Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій,

– підкреслив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що експертна група спільно з Міноборони, МОЗ, Мінцифри та Мінветеранів представила свої напрацювання для розв'язання проблем у цій сфері. Головна мета – автоматизація та діджиталізація всіх процесів. Військові мають отримати належний та швидкий сервіс із відповідним рівнем обслуговування та поваги.

Також на засіданні окремо приділили увагу отриманню довідки про обставини поранення з військової частини. Глава Уряду дав завдання напрацювати зміни, які зроблять цю послугу в цифровому форматі. Також Шмигаль доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу".

"Процес проходження комісій повинен стати людиноорієнтованим. Це стосується не лише військово-лікарської, але й медико-соціальної експертної комісії", – підсумував прем'єр.

Зверніть увагу Мобілізація в Україні: чи планують у Дії сервіси, щоб відправляти повістки

Основні 5 напрямків удосконалення ВЛК

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що МО спільно з МОЗ та Мінцифри відпрацьовують основні 5 напрямків удосконалення роботи ВЛК. Зокрема: