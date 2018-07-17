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Регіна Тодоренко зізналась, що купує під час кожної поїздки за кордон

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Регіна Тодоренко на відпочинку
Регіна Тодоренко на відпочинку

Знана мандрівниця та телеведуча Регіна Тодоренко, яка брала участь в проекті "Орел и Решка", зізналась, що вона купує під час кожної поїздки за кордон.

Популярний блогер Регіна Тодоренко полюбляє ділитись з підписниками цікавими фактами зі свого буденного життя. Зокрема, яскравими фото з екзотичних країн та аристократичної Європи. Кожна її поїздка – особлива, тому на згадку про мандрівку Регіна традиційно купує сувенір. 

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На своїй сторінці в Instagram зірка відкрила секрет що саме вона привозить з кожної подорожі. Регіна Тодоренко щоразу купує собі листівки, які відправляє рідним та залишає на згадку про відвідану країну. 

Кожен мандрівник щось колекціонує: хтось магніти, хтось тарілки, а я пересилаю собі і своїм рідним з різних країн листівки. Пишу на них всякі розповіді про те, що відбувалося в новому місті і відправляю. Через кілька років так приємно читати забуті історії. Батьки кажуть, що за моїми листівкам можна книгу написати. Що ж, може бути, може бути,
– розповіла Регіна Тодоренко. 

До допису зірка додала тематичний знімок, на якому вона позує перед камерою біля поштової урни. Ймовірно, щаслива та загадкова Регіна перед фото зробила звичну процедуру – відіслала свої листівки до іншої держави. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Регіна Тодоренко відпочинок
Джерело: 24 Канал
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