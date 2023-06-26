У центрі Львова СБУ затримала лідера банди рекетирів "Потапа": вимагав гроші навіть у військових

На Львівщині СБУ не лише викрила діяльність злочинного угруповання рекетирів, а й затримала його ватажка. Ним виявився 52-річний Іван Дем'янець на прізвисько "Потап".

Ці зловмисники тероризували і намагались тримати в страху місцевих жителів. Однак у результаті спецоперації СБУ за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури вдалося нейтралізувати діяльність і лідера злочинного угрупування, і його активних учасників.

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Вимагали гроші навіть у військових

В СБУ зазначили, що рекетири вимагали у своїх жертв гроші за неіснуючі борги або через штучно створені конфліктні ситуації. А якщо ж жертва рекетирів не хотіла платити "данину", їй погрожували застосуванням насилля та фізичною розправою.

І їм було байдуже – цивільна особа перед ними чи боєць ЗСУ. Так, серед громадян, у яких фігуранти намагалися "вибити" гроші були й щойно мобілізовані до лав українського війська.

Зокрема, задокументовано, що зловмисники вимагали від одного з військових щомісячно сплачувати їм 2 тисячі доларів за вигадану "заборгованість",

– розповіли в СБУ.

Відтак у Службі безпеки України підкреслили, що злочинні дії угруповання призводили лише до розхитування суспільно-політичної обстановки і загострення криміногенної ситуації у західному регіоні.

Затримання рекетира: відео з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"

Затримали "на гарячому"

Лідера рекетирів співробітники СБУ змогли затримати "на гарячому" – під час отримання частини чергової "данини" у розмірі 40 тисяч гривень. Трапилося це, як зрозуміло з опублікованих фото, на літньому майданчику нічного клубу Rafinad People в центрі Львова.

Як встановили правоохоронці, ці гроші злочинець спрямовував "на поповнення злочинної "каси", яку контролювали "злодії в законі"". Так, вдома у чоловіка під час обшуку виявили майже 350 тисяч доларів. Як припустили в СБУ, саме вони, можливо, належать до так званого "общаку".

Як зазначили у ZAXID.NET, цей "общак" можуть контролювати підсанкційні злодії в законі, а саме "Рамаз Багдадський" та "Полік".

Зазначимо, що в СБУ не повідомили, хто саме виявився рекетиром. Однак в правоохоронних органах підтвердили ЗМІ, що лідером угруповання виявився 52-річний мешканець Львівщини Іван Дем'янець на прізвисько "Потап".

Наразі слідчі уже повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України "Вимагання в умовах воєнного стану". Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна,

– підкреслили в СБУ.

Також суд уже обрав затриманому злочинцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У Львові затримали ватажка рекетирів / Фото СБУ та "ЗСУ оперативний"

Кому ще СБУ повідомила про підозру