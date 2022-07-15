Інфляція б'є всі рекорди: як війна росії проти України вплинула на Литву

Вторгнення росії до України похитнуло економічну ситуацію у багатьох країнах. Населення Литви відчуває суттєвий дискомфорт через зростання цін.

Про це 24 каналу розповів литовський журналіст та телеведучий Андрюс Тапінас. Зокрема, за його словами, у Литві суттєво зросли ціни на пальне.

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Також подорожчали найголовніші харчові продукти та електроенергія.

У нас інфляція б'є всі рекорди. Кожному литовцю, звісно, неспокійно,

– наголосив Тапінас.

Журналіст додав, що литовці із побоюванням очікують холодного сезону.

"Є таке нехороше передчуття, що потрібно починати відкладати гроші, переглядати свої витрати", – сказав він.

"Усе відходить на другий план"

За словами Тапінаса, економічні наслідки російської агресії проти України відчувають не тільки у Литві, а й у всій Європі. Втім, на його думку, це не має відбиватися на допомозі Україні.

"Ми ж не італійці, не португальці і не інші країни Західної Європи, для яких зростання ціни на пальне – це найголовніша проблема", – зазначив телеведучий.

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Зростання цін – важливий момент. Але, наголосив журналіст, якщо зіставити це з війною в Україні, "усе відходить на другий план".

Як можна нарікати на велику ціну на пальне, коли на тебе не падають бомби та ракети не вбивають твоїх дітей?

– сказав Тапінас.

Чи вплинуть економічні проблеми на позицію Литви

Він додав, що литовці щодня пам'ятають про те, що відбувається в Україні, і це стимулює їх давати гроші на допомогу Києву.

"Допомога від Литви не вичерпається і не буде залежати від цін на паливо, на хліб, на м'ясо чи інші речі", – запевнив Тапінас.

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