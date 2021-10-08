Рекордна кількість опадів: в Італії потужні дощі призвели до масштабних повеней
Джерело:Sky News
Північну частину Італії накрили потужні дощі, які призвели до масштабних повеней і зсувів ґрунтів. У регіоні за 12 годин зафіксували рекордну кількість опадів – понад 29 дюймів.
Найбільше постраждала від потопів Комуна Россільйоне у Генуї, Лігурія. Також найвищий рівень небезпеки оголосили у регіонах П'ємонту та Ломбардії.
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Мер Россільйоне Катя Пікардо повідомила про порятунок десятків людей і закликала усіх решта сидіти вдома. Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.
Россільйоне поставили на коліна. У нас незліченна кількість катастроф і відкриті фронти,
– зауважила посадовиця.
У сусідньому містечку Каїр Монтенотте, приблизно у 20 милях на захід від Россільйоне, всього за 6 годин випало рекордні 19,5 дюйма опадів. Попередній рекорд становив 18,5 дюйма.
Міста у горбистих районах Лігурії також зазнали повені та зсувів. Портове місто Генуя, найбільш густонаселене у регіоні, закрило школи, а також парки, ринки, спортивні споруди та кладовища.Зверніть увагу! Вчені попередили, що такі сильні дощі підсилюються змінами клімату. Нині вони відбуваються у 1,2 – 9 разів частіше через глобальне потепління.
Італію накрили потужні дощі: дивіться відео