У Росії тепер немає жодної стратегічної глибини. Про це пише Анатолій Амелін.

Крім того, українці показали, що російська ППО не закриває навіть Урал і Ямал, уразили ще один корабель (очніше, три за одну ніч), виграли перший в історії бій морських дронів.

Ситуація з нафтопереробкою в Росії

На Рязанському НПЗ (майже 5% усієї нафтопереробки Росії), який годує Москву бензином, зупинено обидві робочі установки. Ремонт тут затягнеться на тижні. Це третя зупинка роботи заводу з травня.

Кіришінафтооргсинтез (Ленінградська область) не працює із 30 серпня. Саратовський НПЗ, що заправляє російську армію, зазнав двох ударів за тиждень.

І Ямал, Новий Уренгой. За 3200 кілометрів від кордону уражено заводи газоконденсату на 19,5 і 13,4 мільйона тонн. Ямалу на карті війни не було ніколи. Тепер є.

Що з флотом і портами?

У Новоросійську, останній базі Чорноморського флоту, за одну ніч уражено фрегат "Адмірал Ессен" (носій "Калібрів", який зазнав ударів удруге за місяць), десантний корабель "Петр Моргунов", тральщик "Железняков", мазутні сховища.

Також під ударами опинилась Махачкала – єдиний незамерзаючий порт Росії на Каспії, через який іде логістика з Іраном.

І згадаємо бій на воді. Наш морський дрон Sargan 3000 із кулеметною туреллю знайшов і розстріляв російський безекіпажний катер. Це перший в історії поєдинок морських дронів. Він закінчився з рахунком 1:0 на користь України.

Хімічна промисловість для виробництва боєприпасів

Удари по хімічних заводах – це найважливіше на перспективу.

Минулого тижня було уражено "Азот" у Березниках (Пермський край, 1500 кілометрів від кордону з Україною). Це один із двох головних постачальників азотної кислоти для російської вибухівки. Після української атаки виробництво зупинилось, а у місті скасували уроки через запах.

Також було атаковано підприємство "Тольяттікаучук", яке виготовляє каучук для твердого ракетного палива. Крилаті ракети FP-5 "Фламінго" вперше прилетіли на “Волгоградпромпроект", який виробляє каталізатори горіння.

Крім того, прилетіло по виробництву FPV та двох складах дронів у Таганрогу. Там також було уражено установку "Панцир-С2" та радіолокаційну станцію.

Ще українці вразили аеродром під Ростовом із двома "Панцирями", Су-33 і двома вертольотами Мі-8.

Скільки дронів і ракет витратила Україна для цих атак?

Україна цифр не публікує (і правильно робить). Але є цифри самих росіян.

Міноборони Росії за сім ночей відзвітувало про 3130 "збитих" наших дронів (від 230 до 777 за ніч), плюс ракета "Нептун", три HIMARS і шість морських дронів за одну добу. Тобто щоночі над 11 – 18 регіонами Росії летять тисячі наших апаратів.

У ніч, коли "збили" 777, горіли Березники, Волгоград і Саратов. У ніч, коли "збили" 230, – Тольятті й Таганрог. Кількість перехоплень не має жодного зв'язку з результатом.

Ось і весь діагноз російській ППО: вона є, але площу не закриває.

Матеріальні втрати росіян

Нафтогазові доходи бюджету Росії у серпні склали 424 мільярда рублів. Це мінус 16% до минулого року і на 60% менше, ніж було у липні. Щоб заводи хоч якось працювали, Кремль з початку року доплатив переробникам 916 мільярдів рублів субсидій.

Наразі в Росії 17% нафтопереробки стоїть одночасно. Уражено 20 – 40% довоєнних потужностей. Експорт нафтопродуктів морем перебуває на мінімальному рівні з 2022 року.

Тепер Росія вперше імпортує бензин з Індії й Кореї. В країні введена заборона на експорт бензину до 31 січня 2027.

Небо і бізнес

У серпні російські аеропорти закривали 993 рази – 32 на добу (!).За літо вони зачинялись 2182 рази. Це більше, ніж за весь 2025 рік.

Вже у вересні Московські аеропорти закривали 29 разів на тиждень проти 17,5 улітку. Через близько 86 скасованих рейсів щодня, пасажиропотік Москва – Петербург просів на п'яту частину.

Крім того, склад Ozon на 85 тисяч квадратів згорів, хімкомбінат на 2500 працівників стоїть. А путін ще додатково 24 серпня дозволив уряду відбирати приватну інфраструктуру, "вразливу до дронів".

Настрої росіян

Згідно з даними “Левада-Центр”, 65% росіян особисто стикалися з дефіцитом бензину. Кожному третьому він "серйозно ускладнив життя".

За даними ExtremeScan, серед подій у своєму місті 42% росіян називають "обстріли й атаки дронів". Підтримка війни серед молоді складає 23%. І все це – за тиждень до виборів у Держдуму (20 вересня).

Не слухаймо Трампа

Днями президент США на полі для гольфу в Ірландії попросив Україну не бити по російському дизелю. "Є багато інших цілей. Не треба бити по дизелю. Це шкодить світу", – заявив Дональд Трамп. Я перечитав двічі.

Це не удари по дизелю шкодять світу. Дизель, яким заправляють російські танки і тягачі "Іскандерів", шкодить світу.Ми не зупинимось. Зупиняє війну не дизель у Ростові, а його відсутність.

Хороший тиждень. Наступний має бути кращим.