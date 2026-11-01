У жовтні ЗСУ відвоювали більше територій, ніж окупанти захопили, – Зеленський

У жовтні Сили оборони України звільнили 96,2 квадратного кілометра української території. Це на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж за цей самий період змогли захопити російські окупанти.

Підсумки успішної роботи українських воїнів оприлюднив Володимир Зеленський.

Скільки території вдалося звільнити у жовтні?

Протягом жовтня українські захисники повернули під контроль 96,2 квадратного кілометра території. Натомість російським військам за цей час вдалося захопити на 10,4 квадратного кілометра менше.

За підсумками місяця площа звільненої української землі перевищила площу територій, які змогла окупувати Росія.

Окремо Зеленський повідомив про втрати російської армії. За його словами, у жовтні Росія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 військових. Це найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення.

Рекордними були й добові втрати окупантів: 21 жовтня російська армія втратила 2250 військових.

Дякуємо всім захисникам і захисницям, всім нашим воїнам, кожній бригаді, кожному підрозділу за цей важливий для країни результат. Росія втрачає. Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого. Щоб зупинити ці божевільні втрати, Росії достатньо обрати припинення вогню і дипломатію,

– наголосив президент.

Нагадаємо, у жовтні підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 64 807 ворожих цілей, а втрати російського особового складу становили 16 796 військових. За словами командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді, це рекордний показник для угруповання за весь час повномасштабної війни.

Він на 52,55% перевищив результат серпня та на 24,71% – вересня. У середньому за добу російська армія втрачала 542 військових, а найбільший показник зафіксували 24 жовтня – тоді було уражено 701 окупанта.

Загалом протягом місяця підрозділи СБС виконали 255 605 бойових місій, із яких близько 151,5 тисячі були ударними, а ще приблизно 104 тисячі – розвідувальними. Близько 69,5% втрат російського особового складу припали на Добропільсько-Покровський, Олександрівський і Гуляйпільський напрямки.